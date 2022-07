Misteriozna smrt: Britanku u Šibeniku pronašli kod lučkog skladišta, odvojila se od grupe

Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS) izvijestila je na svojim stranicama kako je pronađeno tijelo Britanke koja je nestala u ponedjeljak.

Kako su naveli u priopćenju, žena se udaljila od svoje grupe s kojom je uz pratnju vodiča razgledavala grad. Ubrzo je policiji prijavljen njezin nestanak i pokrenuta je potraga.

Idućeg dana, u utorak, se potrazi priključio i HGSS Stanica Šibenik. Uže središte grada pregledali su bespilotnom letjelicom. Tamo se žena kretala poslije odvajanja od grupe. Međutim, nisu je pronašli.

- Kako su djelatnici policije došli do novih saznanja tako je ponovno 30. lipnja angažirana bespilotna letjelica HGSS-a te je pretraživan teren oko željezničke postaje i luke. Pregledom snimaka iz letjelice, u neposrednoj blizini lučkog skladišta uočena je osoba. Dolaskom do tog mjesta ustanovljeno je da je to osoba za kojom se tragalo i da je nažalost mrtva - priopćili su iz HGSS-a te izrazili sućut obitelji i prijateljima žene.

