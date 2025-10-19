Kada je te 1925. godine podignuto zagrebačkom brdo u parku u čijim je temeljima pohranjena betonska kapsula obložena olovom. U njoj su položeni brojni artefakti koji su trebali biti iskopani 100 godina poslije
Misteriozna vremenska kapsula na Maksimiru čeka otvaranje: Što sve čuva Sokolska mogila?
Relikvije iz sarkofaga od skeleta hrvatskog kneza Zdeslava položene u starinsku brončanu teku, kameni odlomak pletene ornamentike izvađen iz ruševina crkvice Sv. Luke na Uzdolju koju je 895. godine dao sagraditi hrvatski knez Mutimir, otac kralja Tomislava, čuturice, narodni vezovi, fotografije, dnevne novine i časopisi, lutka u narodnoj nošnji, obuća i razni drugi tradicionalni komadi odjeće, posude i knjige samo su dio predmeta koje u svojim 'temeljima' skriva spomenik-humak u zagrebačkom parku Maksimir. Sokolska mogila izgrađena je 1925. godine u povodu tisućite godišnjice Hrvatskog Kraljevstva, a humak koji predstavlja riznicu dostignuća hrvatskog naroda dao je izgraditi Hrvatski sokolarski savez prema projektu arhitekta Aleksandra Freudenreicha. Ove bi se godine riznica trebala otvoriti, no u ovom trenutku još je neizvjesno hoće li se to zaista i dogoditi ili će, prema nekim prethodnim procjenama nadležnih institucija, biti prebačeno za 2026. godinu.
