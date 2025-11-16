Obavijesti

Misteriozni kanjon krije tajnu Panonskog mora! 'U stijenama su zubi drevnih morskih pasa'

Piše Franjo Lepan,
Čitanje članka: 2 min
Kanjon Pljuskara na obroncima Dilja pravo je prirodno kazalište i dokaz koliko je geološka baština u Hrvatskoj još nedovoljno istražena i zaštićena...

Zamislite da zakoračite u prostor gdje je svaki korak putovanje kroz vrijeme - ne stoljećima nego milijunima godina. Kanjon Pljuskara, skriven među šumama Dilja i nedaleko od jezera Petnja, jedno je od najfascinantnijih mjesta u Slavoniji, ali i u cijeloj Hrvatskoj. Ovdje se u jednoj šetnji može vidjeti otisak Panonskog mora, svijet fosila i tišine, ali i današnja bujna divljina, koja se borila da preživi moderni ritam čovjeka.

