Kanjon Pljuskara na obroncima Dilja pravo je prirodno kazalište i dokaz koliko je geološka baština u Hrvatskoj još nedovoljno istražena i zaštićena...
Misteriozni kanjon krije tajnu Panonskog mora! 'U stijenama su zubi drevnih morskih pasa'
Zamislite da zakoračite u prostor gdje je svaki korak putovanje kroz vrijeme - ne stoljećima nego milijunima godina. Kanjon Pljuskara, skriven među šumama Dilja i nedaleko od jezera Petnja, jedno je od najfascinantnijih mjesta u Slavoniji, ali i u cijeloj Hrvatskoj. Ovdje se u jednoj šetnji može vidjeti otisak Panonskog mora, svijet fosila i tišine, ali i današnja bujna divljina, koja se borila da preživi moderni ritam čovjeka.
