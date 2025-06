Misteriozni nestanak Čeha na otoku Molatu brzo je riješen: Slovak uhićen zbog likvidacije!

Alex Burkov iz Češke nestao je prije tri dana u mjestu Molat u Zadarskoj županiji. Navodili su da je riječ o tamnoputom muškarcu visokom oko 180 centimetara, crne kose te srednje tjelesne građe. No, samo nekoliko sati nakon što nam je zadarska policija potvrdila da ga još traže, stigla je vijest o uhićenju 51-godišnjeg Slovaka zbog teškog ubojstva!

Prva priča je govorila da je Čeh zadnji put viđen kada je sišao s broda i otišao na večeru, ostavivši svoj mobitel.

Foto: 24sata

No, već danas tokom dana od zadarskih kriminalista smo dozanli kako je u cijelom slučaju puno nelogičnosti. Mjesto na kojem je Čeh, prema prvotnoj verziji, zadnji put viđen zapravo je prilično udaljeno od samoga mjesta i restorana i malotko se tim putem odlučuje pobijati kroz teže prohodnu obalu i šipražje do restorana u mjestu Molatu. Sumnje istražitelja u teoriju o odlasku do restorana budila je i činjenica da je Čeh iza sebe ostavio mobitel. Otok Molat zauzima površinu od 22.82 kilometra četvorna, neki dijelovi su posve neprohodni, na otok se može automobilom, cesta dugačka sedam kilometara spaja tri mjesta: Molat, Brgulje i Zapuntel na krajnjem sjeveru otoka.

Foto: Facebook

Samo pola sata nakon ove informacije, Policijska uprava Zadarska je objavila da su njihovi djelatnici proveli opsežno kriminalističko istraživanje nad 51-godišnjim državljaninom Slovačke kojeg se sumnjiči za kazneno djelo Teško ubojstvo, opisano u članku 111. Kaznenog zakona RH.

Slovaka sumnjiče da je u nedjelju 22. lipnja oko 10 sati, po prethodno smišljenom planu da iz koristoljublja usmrti svog poslovnog partnera, 38-godišnjeg državljanina Češke, zajedno s njim isplovio plovilom prema otoku Molatu gdje ga je za sada neutvrđenim pogodnim sredstvom usmrtio, a nakon čega je poduzeo radnje u cilju prikrivanja činjenica i dokaza vezanih za dokazivanje kaznenog djela, dok je policiji naknadno prijavljen nestanak 38-godišnjaka.

Odmah po zaprimljenoj prijavi o nestanku osobe policijski službenici su započeli s poduzimanjem mjera traganja za osobom.

U cilju pronalaska nestale osobe u traganje su uključeni svi rodovi policije, pomorske, kriminalističke i interventne policije - ronioci te se traganje za osobom koordinirano provodilo na kopnu i moru.

Foto: Facebook