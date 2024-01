Misterij! Gledali su utakmicu kod prijatelja, našli ih smrznute iza kuće dva dana kasnije...

Vlasnik kuće nije znao da su mu u dvorištu tri mrtva prijatelja, rekao je odvjetnik o čudnom slučaju iz Missourija za koji policija kaže kako nema znakova da je ubojstvo i da nikoga ne tereti za to.

Što se dogodilo? Kansas City, trojica prijatelja Ricky Johnson (38), David Harrington (37) i Clayton McGeeney (36) došli su kod prijatelja gledati utakmicu City Chiefsa u NFL-u. Dva dana nakon utakmice pronašli su ih smrznute u dvorištu.

Ispred kuće su još bili parkirani njihovi automobili, piše New York Post.

- Nemamo sumnjivca niti ovo istražujemo kao ubojstvo - rekli su iz policije u Kansasu o slučaju 7. siječnja ove godine.

Tijela su pronašli nakon što je zaručnica jednog od prijatelja prijavila da ga nema dva dana.

- Nije bilo uhićenja niti sumnji da se radi o ubojstvu - rekao je detektiv Jake Becchina iz policije Kansas Cityja.

Toksikološki nalaz još nije gotov i nije jasno je li možda u pitanju bio alkohol ili droga.

Susjedi kažu kako nisu čuli ništa neobično. Obitelj i prijatelji tvrde da su poslali vlasniku kuće više poruka prije nego su pronađena tijela trojice prijatelja. Neki su mu došli pred vrata.

- On je bio s njima u kući, živ je, a naši prijatelji su mrtvi. Tko zna koliko su ležali tako smrznuti. On je znao da ih policija traži, pročitao je naše poruke. Moj suprug mu je lupao na vrata 20 minuta. Nakon toga je došla policija, a on je ležerno otvorio vrata u boksericama. U ruci je imao praznu čašu. Ništa od toga nema smisla. Pa družili su se zajedno, bili su živi. Sad ih nema. Ti dečki zaslužuju da se sazna što se dogodilo - napisala je Kaylee La Tier na Facebooku.

Odvjetnik tvrdi da njegov klijent nije znao da su mu prijatelji mrtvi dok mu to policija nije rekla i tvrdi da nije čuo da su obitelj i prijatelji te trojice muškaraca lupali na vrata, iako oni tvrde da su čak razbili staklo na kući. Neobično je i da su pred kućom bili parkirani auti i da vlasnik nije ništa posumnjao. No odvjetnik kaže kako to nije čudno da prijatelji ostave aute preko noći.

- Moj klijent ne zna kako su umrli i čeka rezultate obdukcije i toksikološki nalaz - rekao je odvjetnik.