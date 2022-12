Mjenjačnice na mukama radi eura, turisti veselo trljaju ruke

Dolazak eura značit će propast za jedan sektor, riječ je o mjenjačnicama kojima je od 80 do 90 posto prometa činila, tj. još nekoliko dana do početka iduće godine čini - upravo valuta koja od siječnja postaje službena i u Hrvatskoj. Očekuje se da će se uvođenjem eura čak pedeset posto mjenjačnica kod nas zatvoriti, prvenstveno onih na kontinentu, u mjestima gdje nema baš turista te iste neće moći opstati ako im je to jedini biznis. No znamo da brojne mjenjačnice uz taj posao vode još poneki, najčešće su tu i ugostiteljski lokali. Međutim, oni koji se nisu "snašli" na vrijeme neće dobro proći.