<p>Kao što je i ranije najavljeno, izolacija zaraženih skraćuje se na 10 dana, a nakon izlječenja ne moraju u samoizolaciju tri mjeseca bez obzira na kontakte.</p><p>Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) izmijenio je u ponedjeljak preporuke i kriterije za testiranje na koronavirus te ih objavio na svojoj web stranici, a <strong>Krunoslav Capak </strong>komentirao je nove promjene za <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/3890386/capak-za-rtl-danas/" target="_blank">RTL Danas</a>.</p><p>- Kao i sve preporuke i upute stupaju s momentom objavljivanja na web stranici tada počinju vrijediti i vrijede do opoziva, odnosno izrade novih mjera, nema vremenskog ograničenja. To znači da će osoba koja je od danas pozitivna biti 10 dana u izolaciji, jedino ako nema još neke od simptoma tipičnih za koronavirus - poručio je Capak.</p><p>Posebne mjere su za, kako kaže, one osobe koji imaju teški oblik korona virusa, tešku upalu pluća, ili su hospitalizirani ili su na respiratoru. U njihovom slučaju je granica 20 dana.</p><p>- Zdravstveni djelatnici ne trebaju se ponovno testirati nakon tog razdoblja, jer u novoj stručno zdravstvenoj literaturi nakon šest ili sedam dana gubi se infektivnost te se drugi ne mogu zaraziti tijekom kontakata - kazao je Capak.</p><h2>Dvoje novozaraženih u Splitsko-dalmatinskoj županiji nije realna brojka</h2><p>Manji broj zaraženih danas rezultat je manje testiranja za vikend.</p><p>- Današnja brojka je vrlo očita, jer je za vikend manje testiranja. Ne radi primarna zdravstvena zaštita i covid ambulante. Imali smo 3100 testiranja, a zadnjih dana prije toga 5 ili 6 tisuća testiranja. Tako da je to rezultat toga, a sutra očekujemo veću brojku - kazao je.</p><p>U Splitsko-dalmatinskoj županiji zabilježena su samo dva nova slučaja.</p><p>- To nije realno, jer još prije desetak dana je bilo stotinjak, pa 80 pa 50 zaraženih. Tako da to nije realna brojka, ali vidjet ćemo sutra, pričekajmo sutrašnje rezultate - rekao je.</p><p>Ravnatelj HZJZ-a komentirao je i u kojim slučajevima ne treba u samoizolaciju cijeli razred.</p><p>- O tome se u zadnje priča, mi epidemiolozi smatramo ne treba donositi horizontalne mjere za sve. Treba ispitati situaciju. U avionima u takvim slučajevima u izolaciju idu dva reda ispred i iza zaraženog, Tako i u razredima, ali epidemiolog treba procijeniti da nije bilo bliskog kontakta, ali tu isto treba biti opreza jer se oni mnogi druže izvan škole. Epidemiolog stoga treba jako dobro ispitati situaciju i donijeti odluku ovisno o njoj - rekao je.</p><p>- Što se tiče fakulteta smatramo da nastava treba biti online, jedino da može biti u prostorijama fakulteta tamo gdje zbog specifičnosti programa postoje vježbe, ali propisali smo epidemiološki okvir. Ono što možda zahtijeva posebnu pozornost su studentski i učenički domovi, jer mnogi nemaju odgovarajuće uvjete i to bi mogao biti problem ako se netko zarazi - kaže Capak.</p>