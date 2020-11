'Mjere funkcioniraju, lockdown i policijski sat nisu opcija...'

Plenković je također istaknuo da su aktivnosti hrvatske Vlade i Stožera civilne zaštite zakonite i ustavne, te da se nadležna tijela učinkovito bore s epidemijom

<p>Premijer <strong>Andrej Plenković</strong> istaknuo je u utorak tijekom saborskog aktualnog prijepodneva da epidemiološke mjere koje su uvedene funkcioniraju te da lockdown i uvođenje policijskog sata nisu opcija.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Milanović vs. Plenković </strong></p><p>- Forsiranje tema lockdowna i policijskog sata u političkom smislu mogu razumjeti, ali oni nisu opcija jer nisu nužni. Ako pogledate današnje brojeve i od prošlog utorka vidjet ćete smo jedan mali postotak rasta u sedam dana što znači da mjere funkcioniraju - kazao je Plenković odgovarajući na upit <strong>Anke Mrak Taritaš </strong>(GLAS).</p><p>Plenković je također istaknuo da su aktivnosti hrvatske Vlade i Stožera civilne zaštite zakonite i ustavne, te da se nadležna tijela učinkovito bore s epidemijom vodeći računa o gospodarstvu, financijama i općoj atmosferi u društvu.</p><p>Ponovio je da je u proljeće, u prvom poluvremenu, virus bio pobijeđen navodeći podatak kako je od 23. svibnja do 16 lipnja bilo ukupno samo 12 zaraženih, a da je oporba tada dovodila u pitanje ustavnost i zakonitost Stožera i pitala hoće li biti zaštitne opreme.</p><p>Ustavni sud je potvrdio zakonitost i ustavnost odluka Stožera, Vlada je osigurala maske na vrijeme, zadržala je radna mjesta mjerama potpore privatnom sektoru, osigurala plaće javnom i državnom sektoru, mirovine, naglasio je Plenković.</p><p>Anka Mrak Taritaš (GLAS ) kazala je da smo od 25. veljače kada je potvrđen prvi slučaj zaraze Covidom-19 imali sve moguće kombinacije raznih mjera i da su ljudi „na rubu živaca”.</p><p>- Neizvjesnost i nepostojanje jasnog plana čini ljude nervoznima i pod stresom - rekla je Mrak Taritaš i pozvala na donošenje jasnog plana i scenarija te popis mjera na koji bi se ljudi mogli ravnati i osloniti.</p><p><strong>Beroš: Centralizirali smo bolesnike da Covid ne bi ušao u sve zdravstvene ustanove </strong></p><p>Ministar zdravstva <strong>Vili Beroš k</strong>azao je da se hrvatski zdravstveni sustav uspješno prilagođava i da u ovom trenutku mogu odgovoriti na epidemiju.</p><p>Imamo 20 tisuća bolničkih kreveta, 14.460 akutnih, a intenzivnih preko 1450 , imamo i specijalista u relativnom dovoljnom broju, infektologa više od 1190, internista 1439 , anesteziologa i 915, a pulmologa 182 i te kadrove nastojimo preraspodijeliti kako bismo odgovorili na situaciju, kazao je.</p><p>- Matematika je vrlo jasna, ako imamo 2500 novih slučajeva na dan i ako predviđamo da ćemo ih hospitalizirati deset posto, mi te krevete imamo, no pitanje je kako su raspoređeni - rekao je Beroš dodavši da su zato centralizirali bolesnike kako Covid ne bi ušao u sve zdravstvene ustanove.</p><p>- Pripremamo se za veće brojke i dat ćemo sve od sebe da se prilagodimo i brzo transformiramo - naglasio je Beroš odgovarajući na upit <strong>Željka Reinera </strong>(HDZ) o spremnosti bolničkog sustava za novi val epidemije. </p><p>I za respiratore Beroš je kazao da ih ima u sustavu i da se planski radi na tome da ih se povuku po potrebi.</p><p><strong>Goran Ivanović </strong>(HDZ) pitao je ministricu kulture i medija <strong>Ninu Obuljen Koržinek</strong> kako komentira navode da se novim Zakonom o elektroničkim medijima uvodi cenzura, na što je ona odgovorila kako takvo tumačenje odbacuje.</p><p>- Odbacujem takvu interpretaciju da bi bilo tko u 2020. predlagao neku odredbu koja bi se mogla shvatiti kao cenzura - kazala je Obuljen Koržinek.</p><p>Istaknula da se novi zakon pripremao cijele prošle godine i da se njime predlaže jasna odgovornost elektroničkih publikacija, vlasnika, nakladnika odnosno urednika za ozbiljna kršenja zakona o elektroničkim medijima , a to su pitanje zaštite maloljetnika, onemogućavanje objavljivanja sadržaja koja potiču na nasilje, mržnju , terorizam, dječju pornografiju, rasizam i ksenofobiju.</p><p>- Postoji ozbiljni problem širenja takozvanog govora mržnje, a s obzirom da je većina tih komentara anonimna nije moguće utvrditi autora - kazala je ministrica i napomenula da se prijedlog zakona odnosi na elektroničke publikacije a ne na društvene mreže.</p>