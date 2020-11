Zašto nema izvanrednog stanja? Zašto što je ono ustvari redovno

Milanović zaziva izvanredno stanje, Plenković ponavlja da Hrvatska nije u izvanrednom stanju. Premijer želi ostaviti dojam da kontrolira krizu, premda uzima ovlasti i provodi mjere koje se mogu nazvati izvanrednima.

<p>Bilo je to prije točno osam godina, početkom studenoga 2012. godine, kad je tadašnji premijer Zoran Milanović izjavio kako je Hrvatska u "izvanrednom stanju".</p><p>"Ova kriza će trajati, moramo to doživjeti kao izvanredno stanje", rekao je tada premijer, nakon prve godine svoga mandata koji je na kraju, zahvaljujući šatorašima i njihovim nedjelima, poprimio razmjere izvanrednog stanja.</p><p>Ali izvanredno stanje svejedno nije proglasio.</p><p>Danas, predsjednik Zoran Milanović opet spominje izvanredno stanje, o kojem je govorio i u lipnju ove godine.</p><h2>Ne ratno, nego izvanredno</h2><p>"Izvanredno je stanje u državi, što sam upozoravao u Saboru da će se desiti", kazao je ljetos Milanović nakon predizbornog raspuštanja Hrvatskog sabora, da bi jučer poručio: "Vidi se koliko sam bio u pravu, nalazimo se u izvanrednom stanju. Ne ratnom stanju, nego izvanrednom".</p><p>Nažalost, izvanredno stanje u Hrvatskoj postalo je gotovo redovno. Toliko redovno da ga ni premijer Andrej Plenković ne želi nazvati izvanrednim.</p><p>"Hrvatska nije u izvanrednom stanju", odgovorio je jučer predsjedniku države u još jednoj partiji prepucavanja.</p><p>Sve je, dakle, redovno. </p><p>I teroristički napad, i gubitak kontrole nad širenjem pandemije, i porast broja preminulih, i pomanjkanje testova, respiratora, lijekova i osoblja u bolnicama, i pobuna liječnika u Covid bolnici, i vapaji župana da nemaju respiratora, i probušeni državni proračun, kao i ono što Milanovića najviše muči, prebacivanje ovlasti na Stožer kao nekakvo paratijelo koje može suspendirati ljudska prava... </p><h2>Izvanredno redovno</h2><p>Stanje je izvanredno, koliko god se proglašavalo redovnim. Ili obrnuto: stanje je redovno, koliko god izgledalo izvanredno.</p><p>Međutim, dok Plenković odbija proglasiti izvanredno stanje, koje se tumači i kao "stanje nužde i stanje opasnosti", on je ovoga proljeća ispod žita (i Ustava) pokušao progurati neke odlike izvanrednog stanja. Pokušao je od Sabora ishoditi veće ovlasti u borbi protiv korone, pa je raspustio parlament i mjesecima vladao uz Krizni stožer, donoseći odluke i preporuke o kojima su ustavni stručnjaci i suci imali podijeljeno mišljenje. </p><p>Izvanredno stanje nije bilo proglašeno, ali je Plenković uživao ovlasti koje dolaze s takvim stanjem.</p><p>"Stanje u kojem se priča o lockdownu i suspenziji ljudskih prava, to ne može odlučiti ni Capak ni Plenković, nego Hrvatski sabor", upozorio je ovih dana Milanović.</p><h2>To je slabost</h2><p>No izvanredno stanje ipak se ne proglašava, čak ni nakon što je terorist s kalašnjikovom pucao na policajce i zgradu Vlade, kao ni nakon što smo doživjeli potpuni krah u borbi s koronavirusom. I to zato što premijer Plenković želi sačuvati dojam da drži stvari pod kontrolom. Želi poslati poruku Bruxellesu, kreditorima, javnosti i biračima da se njegova Vlada može nositi s pandemijom, kao i s urušavanjem ekonomije i društva.</p><p>Proglašavanje izvanrednog stanja uglavnom se smatra slabošću vladajuće garniture u vođenju države i rješavanju problema. </p><p>No umjesto legaliziranja mjera kojima bi se nosile s problemima u izvanrednom stanju, politika često uzurpira mjere koje su na rubu legalnosti i ustavnosti.</p><p>"Onaj tko stalno hoće minirati borbu protiv korone", komentirao je Plenković, "vraća se stalno na temu dekredibiliziranja cijeloga procesa. Odlučivat će oni koji sukladno zakonu na to imaju pravo".</p><p>No proces je "dekredibiliziran" još od proljeća, i to ne samo zbog činjenice da se o tome uopće raspravlja. Vlada poseže za izvanrednim mjerama, ali bez proglašavanja izvanrednog stanja.</p><p>Jer to je sve naprosto postalo redovno: i stanje, i mjere, i neuspjesi...</p>