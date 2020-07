Mjesecima štedjela da dođe u Split: 'Više mi se ne isplati...'

Prošle godine je Hrvatsku posjetilo 315.000 gostiju iz Španjolske, što je bilo 8 posto više nego prethodne godine. Omiljene destinacije Španjolaca su Dubrovnik, Zagreb, Split, Hvar i Plitvička jezera

<p>Većina Španjolaca zbog koronavirusa neće putovati u inozemstvo ovo ljeto pa bi ih i u Hrvatsku moglo doći znatno manje nego prijašnjih godina, pokazuju ankete objavljene u Španjolskoj.</p><p>Oko 70 posto Španjolaca namjerava provesti godišnji odmor u ruralnim područjima ili u unutrašnjosti svoje zemlje, pokazala je studija koju je izradio portal specijaliziran za ruralni turizam EscapadaRural.com.</p><p>Od 10.000 ispitanika njih 52 posto odgovorilo je da su promijenili planove zbog koronavirusa pa će umjesto u inozemstvo otputovati u neki drugi dio Španjolske.</p><p>Paula Cascán (21) iz Barcelone mjesecima je štedjela novac kako bi otputovala u Split i uživala u dalmatinskoj obali, no njezin plan je propao pa će s majkom otići u selo Benafarces s 86 stanovnika. To selo poznato po poljima lavande nalazi se u unutrašnjosti Španjolske.</p><h2>U 2019. godini Hrvatsku posjetilo 315.000 Španjolaca</h2><p>„Nije nam bilo lako organizirati put u Hrvatsku, no nema smisla potrošiti toliki novac na odlazak ondje kada možda nećemo uopće moći vidjeti sva mjesta koja smo htjele zbog sanitarnih mjera“, rekla je Cascán za novine El País.</p><p>„Španjolska pak ima prekrasna sela koja ne cijenimo dovoljno, čak ne znamo niti da postoje. Zbog toga smo ovo ljeto odlučile otići u kuću na selu i upoznati svoju zemlju“, dodala je.</p><p>Prošle godine je Hrvatsku posjetilo 315.000 gostiju iz Španjolske, što je bilo 8 posto više nego prethodne godine, podatak je Hrvatske turističke zajednice (HTZ). Omiljene destinacije Španjolaca su Dubrovnik, Zagreb, Split, Hvar i Plitvička jezera.</p><p>Španjolska aviompanija Vueling, čiji su zrakoplovi zbog koronavirusa bili prizemljeni od sredine ožujka, podigla je u ponedjeljak avione iz Barcelone prema Dubrovniku, a u utorak će ih usmjeriti i prema Splitu. Idući mjesec će poletjeti i prema Zagrebu.</p><p>No brojni potencijalni putnici se boje infekcije pa ne žele riskirati odlaskom u inozemstvo.</p><p>Oko 62 posto ispitanika izjavilo je da im je ovo ljeto najvažnija higijena i sanitarne mjere, podatak je stranice EscapadaRurual.com.</p><p>„Ljudi se boje putovati u mjesta s puno ljudi. Sanitarne mjere su se pretvorile u najvažniji zahtjev, a otvorena mjesta u prirodi upravo to nude. Osim toga, putnici smatraju da je putovanje u ruralne predjele dobro za zdravlje“, kaže Luis Chico, profesor turizma na Europskom sveučilištu Miguel de Cervantes u gradu Valladolidu.</p><h2>Revalorizacija ruralnih područja</h2><p>Chico je predsjednik udruge ruralnog turizma u okolici Valladolida te vlasnik kuće u kojoj će odsjesti Paula Cascán. Kaže da je posljednjih tjedana ondje puno gostiju u dobi od 20 do 30 godina.</p><p>„Ljudi u Španjolskoj su bili zatvoreni u stanovima četiri mjeseca pa su im potrebni otvoreni prostor i mir u prirodi“, ističe.</p><p>Španjolska, jedna od najpogođenijih europskih zemalja koronavirusom, bila je proglasila izvanredno stanje 14. ožujka, a ukinula ga 21. lipnja. Od tada je otvorila granice no nema znatnijih dolazaka i odlazaka putnika.</p><p>Nakon što je stanovnicima dopušteno slobodno kretanje virus je nanovo izbio na oko 120 mjesta diljem Španjolske, napose u gradovima, izvijestilo je u ponedjeljak ministarstvo zdravstva. Nošenje maski za lice je obavezno, a vlada poziva stanovnike na odgovorno ponašanje budući da su se mnogi zarazili na zabavama, večerama i drugim kolektivnim druženjima zadnjih tjedana.</p><p>Španjolska sela počela su izumirati posljednjih godina budući da ostaju bez stanovnika, no sadašnja situacija s koronavirusom udahnula im je život. Putnici do njih dolaze vlastitim automobilima, čime izbjegavaju zarazu, a kada dođu ondje nema mnoštva ljudi kao na plažama i u gradovima. Ruralne kuće u kojima će odsjesti nude im dezinfekcijska sredstva za ruke, rukavice i maske.</p><p>„Većina mjesta je spremna za posjetitelje. Mi svim svojim gostima po dolasku izmjerimo temperaturu 'toplomjerom pištoljem', te im predamo maske i rukavice“, kaže Chico.</p><p>Turizam sudjeluje s oko 12,3 posto u BDP-u Španjolske, a 20 posto u BDP-u Hrvatske pa gospodarstva obiju zemalja ovise o dolasku gostiju.</p><p>Španjolska vlada posljednjih tjedana poziva stanovnike da ostanu i putuju unutar zemlje.</p>