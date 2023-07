Mještani Bisaga u šoku: 'Čuo se prasak bombe i zapomaganje, kći je srećom uspjela pobjeći'

Varaždinskim krajem pročula se vijest o muškarcu koji je raznio bombom sebe i ženu u Bisagu. Mještani su i dalje u šoku. Kako tvrde, čuo se prasak u večernji satima, ali nisu znali o čemu se točno radi.

- Sve se zbilo negdje oko pola 12, čuo se prasak, zapomaganja, cvilljenje, ma strašno nešto. Ja sam mislio da su djeca u pitanju pošto je kraj školske godine pa se djeca igraju, tu je igralište u blizini. U sekundi se čula bomba, prasak, ja se nalazim 20 metara od njih. Kada smo čuli imali smo što vidjeti. Mi smo dolje dotrčali, susjedi baš koji su preko puta odmah su nas kontaktirali, to je bilo u stanu - rekao je potreseni mještanin.

Kaže kako je ubojica sjekirom razbio balkonska vrata te ugledao kćer kojoj je sada pokojna majka priskočila u pomoć.

- Provalio je u balkonska vrata i sa sjekirom ih razbio. Tada je mala počela vikati, tu je pokojna mama joj uskočila. Tamo je tetak preko puta, mala je uspjela otključati vrata i pobjeći. Vjerovatno ako je to naumilo, vjerovatno je imao još par bombi na sebi. Strašno, neznam, potreseni smo svi. To još nismo imali u ovom kraju. Susjeda nam je tu, vrijedna i samohrana majka bila. Sve najbolje, gdje god da pitate - tvrdi susjed ističući da se nikada nije ikom zamjerila.

Foto: 24sata.hr

Osumnjičeni je, kaže, već od ranije poznat policiji. Navodno ga je nesretna žena prijavljivala policiji, a mještani su bili upućeni u situaciju.

- To je ona znala pričati, ne znam, nisam se u to mješao i imao je neku zabranu pristupa. Tu smo se družili svaku večer kako smo mogli i kao sad je mir godinu dana, ništa, ništa i sada u zadnjih mjesec dana stalno je kružio s autom tu, kao da ju je pratio, ali sve nam je to bilo u šali - rekao je vidno potreseni mještanin.

POGLEDAJTE VIDEO: