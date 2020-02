Mještani Lovreća iznenađeni su načelnicom: 'Oni lažu i mažu!'

Načelnica Lovreća Anita Nosić u petak ujutro pojavila se na poslu, u maloj zgradi Općine u središtu sela. Nije bila dostupna, a očito ni raspoložena za davanje izjava medijima na temu stana u Zagrebu i načelničkog mandata. Njezini kolege zbili su redove i objavili da je na službenom putu. Što naravno, nije bila istina.

Uskoro je iz te iste zgrade izašla, sjela i automobil i odvezla se u nepoznato. Pokušali smo je 'uhvatiti' na radnom mjestu nešto kasnije, ali objasnili su nam da načelnica ima previše posla te da je otišla na sastanak. Zanimalo nas je hoće li se vraćati, no nismo dobili konkretan odgovor. Inače, rade do tri, kažu nam. Vratili smo se i treći put, oko 12.30 sati. U Općini nismo zatekli nikoga, vrata su bila zaključana.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Oko kupovine APN-ova stana, promjene prebivališta i načelničkog mjesta s kojeg je promjenom adrese trebala odstupiti, mještani Lovreća imaju isto mišljenje - iznenađeni su takvim potezima mlade HDZ-ovke no nisu je spremni osuditi dok sve ne bude na papiru, crno-bijelo.

- Sad joj triba skinit' štiklu i obut' opanak, nek' ide za ovcama 'vamo, il' neka s ovcama proba ić' u grad. Kako u gradu ne morete čuvat' ovce tako na selu ne morete živit' ako nemate ovaca. Tako joj recite. Ovo više nije selo. A nije ni grad. Oni bi svi da ovo bude grad. Štikla ja đava. U opanku može i u crkvu i s ovcama, a u štikli ne može - komentira nam slikovito mještanin Lovreća kojega najviše žulja što se ne ulaže u poljoprivrednike i stočare iz tog kraja i što se Nosić, kao ni njezin prethodnik Ante Babić, nisu potrudili da učine nešto po pitanju organiziranog otkupa i plasmana njihovih proizvoda. Ne želi se predstaviti. Zapravo, nitko se ne želi predstaviti.

Riječ je o malom mjestu i maloj općini u kojem svatko svakoga zna.

Ivica, otac Anite Nosić, jedan je od devet vijećnika u Općini. Bilo ih je 11, no tijekom godina jedan vijećnik se odlučio zarediti, a druga vijećnica se udala i promijenila prebivalište zbog čega je morala odustati od svog mandata. Prema posljednjem popisu stanovnika, Općina Lovreć brojala je oko 2200 stanovnika. No, to je bilo tada. Danas je brojka značajno manja. Većina mještana sklona je HDZ-u. Na svim prethodnim izborima, bilo lokalnim, parlamentarnim ili predsjedničkim, HDZ je pobjednik s 80 do 90 posto glasova.

HDZ nema konkurenciju

- Ma nije točno da tu ima toliko ljudi. Možda na papiru. Mi što tu zapravo živimo samo čekamo kome će zazvonit', tko će umrit'. Ovo je kraj našeg mista. Selo je na respiratoru. A svi oni mažu i lažu, i svi oni jedni za druge dignu dva prsta. Ako neće ljudi na lokalnoj razini nešto poduzeti tko će - kažu nam mještani Lovreća. No usprkos nekom tinjajućem nezadovoljstvu, HDZ nema konkurenciju. Jedina u oporbi je nezavisna vijećnica Marijana Trogrlić.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Sve ove informacije o njoj saznala sam iz medija. Ako se utvrdi da nije postupala po pravilima, a ima odgovornost kao političar, treba dati ostavku i odgovarati za svoja djela. Kao načelnica se založila za mnoge stvari, puno razgovara s ljudima i ne mogu reći ništa loše – kaže nam Marijana Trogrlić. Kontaktirali smo i njezina prethodnika Antu Babića koji je, kaže nam, s Anitom Nosić imao korektnu suradnju. Ona je bila njegova donačelnica i taj posao radila je volonterski. Zaposlila se tek kada je sama osvojila načelnički mandat.

- Iznenađen sam, naravno, ali mjerodavna tijela trebaju odraditi svoj posao. Nisam se nikad miješao u njezin rad i teško mi je sada išta drugo komentirati. Ona je, kao moja nekadašnja donačelnica, uredno radila posao, privržena je svom kraju i ovim ljudima, nastojala je izvući maksimum od sredstava koje smo dobivali - kazao nam je Babić.

Prema statutu Općine, njezino mjesto trebao bi naslijediti sadašnji donačelnik Petar Petričević. U političkim krugovima ovog kraja neki drže kako je Aniti Nosić netko smjestio krivo je savjetujući, a drugi smatraju kako je ona zapravo iz čistog neznanja napravila veliku pogrešku.

- Cijela situacija za nju nije nimalo ugodna i siguran sam da se jako loše osjeća. Ona nema nikakvog političkog iskustva, nije se dobro postavila i ovu situaciju nije jasno iskomunicirala s javnošću, a javna je ličnost. Nije spremna biti u fokusu javnosti. Tko je savjetuje, nemam pojma, ali morala je paziti što radi. Ona je u duši zapravo plemenita osoba, a sada će biti stigmatizirana do kraja života. Nanijela je sama sebi veliku štetu - kažu nam u lokalnim političkim krugovima.