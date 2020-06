Mještani ne daju da im odsjeku lipe: 'U njima je sova koju smo spasili i gledali njen prvi let!'

<p>Hoće li lipe u Podravskim Sesvetama izazvati razdor koji će voditi u bunu, poput one koju je pod povijesnom lipom u Gornjoj Stubici pokrenuo <strong>Matija Gubec</strong>?</p><p>Stanovnici Podravskih Sesveta, njih oko 1700, ponosni su na svoj drvored lipa koji se proteže od lokalne crkve na Trgu bana Jelačića do kraja Trga Vladimira Nazora.</p><p>Zato su nezadovoljni odlukom da se sruši drvored lipa starih više od 70 godina na Trgu kralja Tomislava. Presuđeno je na vijeću da se gotovo 17 lipa “skrati” u korijenu i odveze na pilanu.</p><p>- U prijedlogu uređenja Trga kralja Tomislava glasali smo za odluku da se postavi nova staza i tribina na nogometnom igralištu, ali nismo mislili da će se posegnuti za pilom i porušiti drvored koji nikome ne smeta - govore nam <strong>Vlado Halusek</strong> (57), predsjednik Općinskog vijeća i <strong>Branko Rođak</strong> (63).</p><p>- Ako treba, stat ćemo i traktorima u obranu stabala - kategoričan je Rođak. </p><p>Obitelj Miloš pokazuje nam lipu ispred svoje kuće, na koju se, kažu, često vraća sova ušara, kojoj su spasili život, othranili je i gledali njezine prve pokušaje leta.</p><p><strong>Mladen Sitek</strong>, zamjenik načelnika Općine Podravske Sesvete, koji je začetnik ideje da se sve riješi motornom pilom, rekao nam je da to nije konačna odluka i da se čeka projekt koji su naručili. </p><p>Nadajmo se da lokalni moćnici neće ići kontra većine vijećnika i da će lipe, u promjeru debele da ih troje ruku ne može obuhvatiti, ipak i dalje ostati znak prepoznatljivost Podravskih Sesveta, u blizini Drave.</p>