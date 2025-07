Mještani u šoku: 'Već je znalo s toboganima biti problema, nije se godinama ništa renoviralo...'

Primorsko-goranska županija još je 2008. dala koncesiju za korištenje pomorskog dobra i vodenog parka Aquagan u Loparu na Rabu, koji je već tamo postojao. Uz to, tu su i drugi zabavni sadržaji poput ugostiteljskog lokala od 108 četvornih metara, 20 suncobrana i ležaljki, pet sandolina i pedalina te drugog zabavnog sadržaja poput flipera, stolnog nogometa i ostalog.

U tom vodenom parku dogodila se u utorak nesreća u kojoj je zbog pada na beton s tri i pol mera poginula djevojčica u dobi od godinu i devet mjeseci. Policija još istražuje sve okolnosti, a nejasno je i zašto je otac, inače njemački državljanin, curicu uopće poveo sa sobom, kad tobogan nije namijenjen tako maloj djeci. Sam tobogan je, prema iskazima mještana, sagrađen sredinom 90-ih. Nalazi se na rubu Rajske plaže, nedaleko od kampa. Oko njega su limene šupe i oronuli beton, a na samom ulazu stoji hrđava tabla s natpisom na nekoliko jezika: “Svi vodeni sportovi na vlastitu odgovornost”. Neki mještani tvrde da je znalo biti problema s toboganima i da godinama nije ništa renovirano. ​Iz policije još nikakve obavijesti, istraga je u tijeku i utvrđuju se sve činjenice oko tragedije, pa uključujući i je li postojala oznaka da se na tobogan ne može u paru ili neko dobno ograničenje. Do 2018. godine vlasnik vodenog parka Josip Ivanić je županiji fiksno plaćao 42.500 kuna godišnje plus 2,25 posto godišnjeg prihoda i 1 posto od prodanih karata za park. Povjerenstvo za praćenje izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama u tom periodu nije imalo nikakve prigovore ili upute za Ivanića. Pitali smo Primorsko-gorsku županiju, koja je dodijelila koncesiju, je li u tijeku i je li ikad bio inspekcijski nadzor koji se fokusira na sigurnost i stanje same konstrukcije tobogana, kao i okolnih površina.

- S obzirom na to da je riječ o pomorskom dobru, proveden je postupak koncesioniranja, Županijska skupština Primorsko-goranske županije donijela je 21. veljače 2019. godine Odluku o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje postojećeg aquagana s pratećim sadržajima u uvali Crnika, Općina Lopar, na temelju koje je 15. travnja 2019. godine na rok od deset godina sklopljen Ugovor o koncesiji na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje postojećeg aquagana s pratećim sadržajima u uvali Crnika, Općina Lopar. Ugovorom se obvezuje koncesionara postupati sukladno pozitivnim propisima koji se primjenjuju na djelatnosti koje su predmet Ugovora, odnosno ishodovati sve potrebne dozvole za rad sukladno zakonima i podzakonskim aktima. Županija je zaprimila Dopis Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave PGŽ-a, Ispostave Rab o provođenju kriminalističkog istraživanja u svezi nesretnog slučaja koji se dogodio 22. 7. 2025. te surađuje s istima, a o drugim nadzorima koji nisu u našoj nadležnosti nismo u mogućnosti dati odgovor. Obitelji izražavamo duboko i iskreno suosjećanje - odgovorili su. 