'Mjesto na listi mi nije važno, borba je iza nas, HDZ je ispred!'

Ja želim surađivati, želim da HDZ pobijedi, jedini imamo ljude i program za pobjedu. Nećemo se baviti prošlošću, bavit ćemo se budućnošću. To je moja ambicija, narav, tako funkcioniram, rekao je Kovač

<p>Iako je prije nekoliko mjeseci bio veliki protivnik <strong>Andreja Plenkovića</strong> u unutarstranačkim izborima HDZ-a, <strong>Miro Kovač </strong>za <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/3835538/kovac-o-posljednjem-mjestu-na-listi-meni-je-to-inspiracija-svi-smo-obvezni-pomoci-hdz-u/">RTL Danas</a> otkrio je kako mu to više nije važno.</p><p>Dobio je 14. mjesto na listi HDZ-a u 6. izbornoj jedinici, a to mjesto je prihvatio bez većih problema:</p><p>- Meni to mjesto nije važno, čak mi je posebna inspiracija. Želim pokazati da smo svi obvezni pomoći HDZ-u u ovom važnom trenutku. Moramo spriječiti SDP koji ima program koji podsjeća na Plan 21, zato se zove Restart, a to bi bio vrlo loš početak 2011. godine. Moramo osigurati ljudima kvalitetu za Sabor, imati kvalitetnu vlast koja će se znati nositi s izazovima na planu ekonomije i novog vala korona krize - rekao je Kovač pa se osvrnuo na turbulentnu prošlost u stranci:</p><p>- Ja želim surađivati, želim da HDZ pobijedi, jedini imamo ljude i program za pobjedu. Nećemo se baviti prošlošću, bavit ćemo se budućnošću. To je moja ambicija, narav, tako funkcioniram.</p><p>S Plenkovićem je u kontaktu, objašnjava Kovač, a najbitnije je da omoguće hrvatskom čovjeku da može dugoročno živjeti od svog rada i svoje mirovine te da se poboljšaju plaće i obrazovanje.</p><p>- Moramo biti razumni ljudi. Iza nas je unutarstranačka borba. Iza nas je to sve skupa. Želimo da HDZ pobijedi. Ispred nas je ono što je ključno za Hrvatsku budućnost. Ispred svih nas je HDZ, a ispred HDZ-a Hrvatska, to je moj cilj - rekao je Kovač koji za svoju kolegicu Marijanu Petir koja je također na listi u 6. jedinici ima samo riječi hvale.</p><p>Kovač je u unutarstranačke izbore išao zajedno s <strong>Milijanom Brkićem </strong>kojeg sad nema na listama, no to nije htio komentirati.</p><p> </p>