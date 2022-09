Mlada nada HDZ-a: Otkad je nećakinja u HAMAG-u, ujaku je išao novac! Ali nije im bilo dosta

Od kad je uhićena mlada HDZ-ovka Magdalena Dovečer zaposlena u državnoj agenciji HAMAG-BICRO, njen ujak Tihomir Pajić i njegov obrt za printanje "Studio P" su svake godine dobivali novac preko te agencije. Prema podacima iz državne riznice, prije toga, od 2013. godine do 2016. godine, nisu dobili ni lipe.

Sudac istrage zagrebačkog Županijskog suda odredio im je jednomjesečni istražni zatvor.

Podsjetimo, i Dovečer i Pajić su uhićeni po nalogu europskih tužitelja. Dovečer se tereti da je mimo svojih ovlasti uporno pokušavala namjestiti natječaj za tiskanje promotivnih materijala svom ujaku, a nakon uhićenja su je promptno izbacili iz stranke.

Radi se o poslu vrijednom 848.000 kuna. No, to im nije prošlo jer je Državna komisija za kontrolu javne nabave uporno poništavala natječaj. Važan detalj je da je mlada pravnica Dovečer HDZ-ovka iz Čakovca. Došla je u HAMAG-BICRO nakon što je predsjednik uprave u svibnju 2016. postao Vjeran Vrbanec, HDZ-ovac iz Čakovca. Konačno, Vrbanec je došao na tu poziciju nakon što je za HAMAG-BICRO došao pod nadležnost tadašnjeg ministra poduzetništva i obrta Darka Horvata, predsjednika međimurske organizacije HDZ-a.

Studio P je najveću isplatu dobio ove godine. Prijavili su se na natječaj za pomoć iz EU fondova i odobreno im je 101.500 kuna. Studio P je jedna od 36 tvrtki i obrta koje su dobile novac iako je prijavljenih bilo čak 856, pa je jasno da bi trebalo provjeriti i je li tu sve bilo po proceduri. Potpisivanju ugovora o dodjeli novca su tada prisustvovali i tadašnji ministar gospodarstva Tomislav Ćorić (HDZ) i ministrica regionalnog razvoja i EU fondova Nataša Tramišak (HDZ).

Od 2017. do te isplate, svake godine je Studiju P nešto "kapnulo" preko HAMAG-a. Lani tek manje od dvije tisuće kuna za promidžbu i informiranje. No, 2020. godine su za promidžbu i informiranje dobili 61.480 kuna. Godinu prije za istu svrhu nešto više od 11.000 kuna, a ranije dvije godine za istu stvar nešto više od 7000, odnosno nešto više od 9000 kuna.

Od 2013. do kraja 2016. nisu dobili niti kunu. Dovečer je došla u HAMAG sredinom 2016. godine. Natječaj vrijedan 848.000 kuna zbog kojeg je uhićena je pokušala uporno namjestiti od kraja 2020. do 2021. godine.

