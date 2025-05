Mlađanu skinuli dio optužnice: 'Na sud je stigao u lisicama, lice mu je bilo ozbiljno, hladno'

Hladan, smiren, poslušan, no širom otvorenih očiju. Tako su svjedoci koji su u ponedjeljak na hodnicima Županijskog suda u Varaždinu sreli višestruko osuđenog ubojicu Srđana Mlađana, opisali njegov posjet toj instituciji.

Onamo su ga u jutarnjim satima doveli teško naoružani mnogobrojni policajci kako bi bio na optužnom vijeću. Ono je raspravljalo o novoj optužnici protiv njega, gdje ga terete za zbog više kaznenih djela poticanja na teško ubojstvo, poticanja na protupravno oduzimanje slobode i poticanja na neovlašten pristup. Ondje je bio prisutan i njegov branitelj, koji je govorio.

Mlađan, kažu nam, nije smetao te je bio pristojan. Potpuna suprotnost od onoga za što ga sad terete.

Kako doznajemo, Državno odvjetništvo odustalo je o dijela optužnice koja se ticala kaznenog djela vezanog za računalni kriminal. Ide to u korist samog Mlađana, no ljudi upoznati sa slučajem uvjeravaju nas kako je sve ono bitno ostalo. A to je da je naručio otmice i ubojstvo petero ljudi, od kojih su uglavnom svi "klijenti" policije i pravosuđa. Zanimljivo da je među njima bila i Srđanova supruga Elija, s kojom se oženio 2019. u kaznionici u Lepoglavi.

Varaždin: Srđan Mlađan kao svjedok na suđenju Dariju Šišakoviću | Foto: Vjeran Zganec-Rogulja/PIXSELL

Osvetu je, prema Mlađanovom planu, trebao odraditi njegov vjenčani kum i prijatelj iz kaznionice Željko Bijelić (39). Trebalo je sve biti "odrađeno" do 2027., kad je Mlađan trebao na slobodu nakon 29 godina provedenih iza rešetaka. O svemu je nedavno detaljno izvijestilo tužiteljstvo bez navođenja imena.

- Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu je, nakon provedene istrage, podiglo optužnicu protiv hrvatskog državljanina (1981.) zbog više kaznenih djela poticanja na teško ubojstvo, poticanja na protupravno oduzimanje slobode i poticanja na neovlašteni pristup. Optužnicom se 44-godišnjaka tereti da je od listopada do prosinca 2021. tijekom izdržavanja kazne zatvora u više navrata tražio od drugog zatvorenika da nakon izlaska iz zatvora pronađe određene osobe, između ostalih i one za koje je smatrao da su u kaznenim postupcima koji su se vodili protiv njega svjedočili na njegovu štetu, te da izvrši njihovu otmicu i da ih usmrti, a u računalo jedne osobe presnimi zloćudni program s nezakonitim sadržajem, što sve taj zatvorenik nije želio učiniti - priopćilo je ŽDO Varaždin.

O razlogu odustanka dijela optužnice, koji se tiče računalnog kriminala, pokušali smo jučer dobiti od tužiteljstva.

- Optužno vijeće je nejavno, pa ne možemo komentirati slučaj. Kad optužnica bude potvrđena, onda možemo dati izjavu - rekli su kratko iz varaždinskog ŽDO-a.

Mlađanov branitelj također je izveo manevar i od optužnog vijeća tražio izuzimanje dijela dokaza kao nezakonitih. Vijeće ga je odbilo, a nakon što dostave svoje rješenje i tužiteljstvo i obrana imaju pravo žalbe unutar tri dana. Ako se nitko ne bude žalio, vijeće će potvrditi optužnicu, no bude li zamjerki, o svemu će odlučivati Visoki kazneni sud.

Foto: Boris Scitar/HISTORY I/C

Srđan Mlađan trostruki je ubojica, od kojeg strepe mnogi. Prvu žrtvu je ubio 1998. godine, kad je imao samo 16 godina. Ubio je vršnjakinju Elizabetu Šubić. Bez ikakva povoda Mlađan ju je ubio hicima iz automatske puške. Kao i Elizabetu, umirovljenika Petra Jančića (61) iz Siska ubio je samo zato što se zatekao u krivo vrijeme na krivome mjestu. Zbog dvostrukog ubojstva, pokušaja ubojstva i pljačke banke osuđen je na deset godina maloljetničkog zatvora. Sucu koji mu je izricao kaznu zaprijetio je: "Vidimo se u paklu!". Uzornim ponašanjem iza rešetaka zaradio je slobodne vikende.

Tad je ubio policajca Milenka Vranjkovića te ukrao službeni pištolj i pobjegao u Maksimir, gdje je upao u stan i uzeo troje talaca. Nakon višesatnih pregovora ipak se mirno predao policiji.