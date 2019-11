Mladenci su odlučili 'iskočiti iz okvira': Gostima servirali pizze

Dok neki ljudi pomno biraju menije za svoj veliki dan, od raznih vrsta priloga, predjela, glavnih jela i deserta, što mladencima nosi dodatni stres jer žele da svi gosti na koncu budu zadovoljni, neki parovi poput Toma i Victorie Browne hrabro se odluče za najjednostavniju, a ipak, svima najdražu opciju - pizzu.

Foto: Charlotte Schooley / SWNS / SWNS / Profimedia



Za sebe kažu da ne rade 'ništa tradicionalno' pa tako je i ovo bila sasvim spontana odluka.

- Neprestano smo se šalili da jednostavno nazovemo Domino's i naručimo pizze, no kako je vrijeme odmicalo, a mi nismo još uvijek imali definirane menije za vjenčanje, ozbiljno smo počeli razmišljati o toj opciji i odmah sam poslala e-mail restoranu kako bi provjerili da li je to uopće izvedivo - kaže Victoria.

Na sreću, restoran im je dao potvrdan odgovor iako je to bilo prvi put da su primili takav zahtjev.

- Bila sam tako paranočina da će nešto poći po krivu, jer ipak, treba dostaviti sve te pizze u tako kratkom vremenu, a da one ostanu još uvijek tople i ukusne za konzumiranje. Čak sam otišla do njih dan prije i upitala ih da li ste sigurni da ćete to moći izvesti sutra? - prisjeća se ona s osmijehom.

Na njihov 'veliki dan', Victoria i njezin 29-godišnji suprug kažu da je posluga za vrijeme večere samo 'ušetala i šokirala sve prisutne', usprkos velikoj narudžbi, sve pizze su bile vruće, a narudžba je uključivala 30 jumbo pizza, 20 kruhova sa češnjakom, 20 kutija pohane piletine, 20 kutija dinstanog povrća uz velike količine umaka od češnjaka i začinskog bilja.

Iako su neki ljudi prije svadbe bili skeptični njihovim planom, sve se to promijenilo kada su gosti osjetili zamamni miris kruha od češnjaka i pizze.

- Svi misle da je nužno imati klasičnu svadbenu večeru, no mi smo im pokazali da je itekako dobro nekad 'iskočiti iz okvira' i vjerovati da će sve na kraju proći i bolje od očekivanog - zaključila je Browne.