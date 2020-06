Mladi član HDZ-a kupio tvrtku. Dva dana kasnije, baš on dobio je dobar posao od Grada Solina

Antonio Jurić i njegova tvrtka 'Valvel Aventus' bili su najbolji ponuđači na natječaju za projekt EU. Tek je počeo poslovati, ali za Grad Solin je baš on najbolji izbor za rušenje baraka u poslu vrijednom 269.000 kuna

<p>Točno dva dana nakon što je mladi HDZ-ovac počeo upravljati svojom tvrtkom - dobio je posao od Grada Solina. </p><p>Bio je 19. veljače 2020. kad je<strong> Antonio Jurić</strong>, predsjednik Priko Vode, najvećeg tamošnjeg mjesnog odbora, preuzeo zagrebačku firmu "Valvel Aventus". Osnovana je krajem prošle godine. Jurić je promijenio sjedište tvrtke u Solin i upisao novu djelatnost - upravljanje projektom gradnje. </p><p>Dva dana kasnije, 21. veljače, daje ponudu na natječaj financiran od Europske unije, a čija ukupna vrijednost je 32 milijuna kuna. Od toga mladi HDZ-ovac dobiva posao vrijedan 296 250 tisuća kuna. Osim najniže ponude, kriterij je bio samo još jedan - da tvrtka bude upisana u Sudski registar. A riječ je o EU projektu "Otvorene ljetne pozornice urbane aglomeracije Split". Nije se tražilo neko veliko iskustvo i slične trivijalnosti kakve se inače nađu u natječajnoj dokumentaciji. Svejedno, član vladajuće stranke nije stigao dostaviti ni ono osnovno. I zato dobiva produljenje roka. </p><p>Na dan 17. ožujka prilaže potvrdu Porezne uprave da nema dugova i izvadak iz Sudskog registra. Dan kasnije radi se zapisnik o pregledu dostavljenih ponuda i tročlana komisija ocijene da je ova - najbolja. </p><h2>Kako je moguće da natječaj izađe, on kupi firmu i odmah dobije posao?</h2><p>Nesvakidašnji poslovni uspjeh 'pohvalila' je Nezavisna lista mladih iz Solina. Objavili su detalje na svojoj Facebook stranici. Ubrzo su dobili dopis odvjetnika gospodina Jurića. Tražio je da se objava ukloni. </p><p><strong>Vedran Duvnjak</strong> iz Nezavisne liste mladih smatra tu tužbu smiješnom jer nema uporište, a stranka je odlučna da status neće uklanjati:</p><p>- Kupio je tvrtku koja nije u sustavu PDV-a i to nakon što je izašao natječaj na kojem je pobijedio. Nije mogao dobiti tražene potvrde i onda mu je Grad produžio rok. Zaključili su posao tek kad je skupio papire. I to je, kako se čini, sve po Zakonu. Ali kako predsjednik mjesnog odbora može nakon izlaska natječaja 19. veljače kupiti firmu, dva dana kasnije aplicirati i odmah dobiti posao? To je projekt Europske unije - poručuje Duvnjak izražavajući usput zabrinutost za ovaj projekt. Nije iznimka da Europska unija sankcionira pokažu li se nekakve nepravilnosti. </p><p>Razgovarali smo i s Antonijem Jurićem. Više puta je ponovio da će nas tužiti ako izađe nešto što nije istina. Zato smo odlučili prenijeti sve. Najprije smo se predstavili, a onda je počeo objašnjavati: </p><p>- Projekt je vridan 32 milijuna kuna. Moja tvrtka je dobila poslove od 237 tisuća kuna (plus PDV, op.a.), a ta ukupna vrijednost se odnosi na tu lokaciju i još jednu. Ljudi su krivo povezali. Mislin da nemate osnove ništa pisat, sve što napišete što bude neistinito i slično ja ću vas tužiti. </p><p><strong>A zašto mislite da bi išta bilo neistinito? </strong></p><p>- Zato što su ovi što su to objavili na Facebooku, slikali tu ploču s 32 milijuna kuna i šire priču da san ja dobio posao od 32 milijuna kuna. </p><p><strong>Nismo vas ni htjeli za to pitati, mi smo čuli da ste otvorili firmu par dana prije nego što ste dobili taj posao.</strong></p><p>- Nije istina, firma je otvorena u rujnu 2019. </p><p><strong>A kad ste je vi kupili? </strong></p><p>- Molim? </p><p><strong>Kad ste preuzeli tu firmu? </strong></p><p>- U siječnju ove godine. </p><p><strong>Dobro, a što kažete na tvrdnje da ste dobili taj posao jer ste predsjednik mjesnog odbora i član HDZ-a? </strong></p><p>- Gospođo, bija je javni natječaj, bilo je šest ponuditelja, bija san najjeftiniji. Ja kao predsjednik MO radim volonterski, nisan u sukobu interesa. Od prvog idućeg ponuditelja san bija jeftiniji 24 tisuće kuna. </p><p><strong>Vidimo u natječajnoj dokumentaciji da su vam nedostajali neki papiri, pa da je Grad samo vas čekao? </strong></p><p>- Tražili su nadopunu dokumentacije, isto ko što su me tražili da nadopunin, to u svakom postupku javne nabave ima, ovaj. </p><p><strong>Jeste li se ikada bavili s građenjem, rušenjem, ima li vaša tvrtka iskustva? </strong></p><p>- Da. Da. Mi smo počeli to radit u siječnju. </p><p><strong>A što točno, rušenje objekata? </strong></p><p>- E... Znači to su van uglavnon gospođo iskopi, a u to ide rušenje. </p><p><strong>A za koga ste radili do sad? </strong></p><p>- Za neke privatne investitore. </p><p><strong>Aha, aha. </strong></p><p>- Za fizičke osobe. Ali mislim da nemate razloga ništa pisati, tako da, ti koji van to šalju slikali su tabelu s vridnosti projekata, mislim da je sve suludo, a reka san van sve što bude neistina bit će tuženo. </p><p><strong>Poznajete li gradonačelnika Dalibora Ninčevića? </strong></p><p>- Poznajen. Solin je misto od 20 000 stanovnika, svi se poznaju.</p><p><strong>A pogotovo ako su u istoj stranci? </strong></p><p>- Tako je. Pa normalno da ga poznajen. Ali nije gradonačelnik ništa u tome utjecao, nije ni znao da ću se ja prijaviti. </p><p><strong>Jeste li se viđali prije natječaja? </strong></p><p>- Ne. Zadnje smo se vidili možda tamo za Božić. Do potpisa ugovora nije zna da san ja dobio taj natječaj.</p><p><strong>Sigurno je bio šokiran.</strong></p><p>- A firma se javila na natječaj, firma ima uredno sve, zaposlenike, strojeve i tako da, nema razloga da, ovaj, ne znan uopće da pišete, a ta Nezavisna lista mladih je slikala tabelu na gradilištu, a tabela mora bit na gradilištu radi Europske unije, tako stoji valjda u ugovoru s Gradon da mora biti vidljiva vrijednost projekta, a vrijednost radova je samo jedan posto onoga što će se radit. Ja kasnije na iduće natječaje se neću javit. To bi bilo skandalozno da san ja dobio 32 milijuna kuna, dobio san samo mali dio. To su drvena i betonska baraka koje se ruše. Reka san van, sve što bude istina sve će bit tuženo. </p><p><strong>Dobro, dobro, ne morate toliko ponavljat, zvuči kao prijetnja. </strong></p><p>- Ne zvuči kao prijetnja gospođo, to san napravio i s ovima iz Nezavisne liste mladih, prvo san ih obavijestio da uklone tu ploču.</p><p><strong>Koju ploču? </strong></p><p>- Ploču di piše 32 milijuna kuna. Oni su rekli da ne žele, da san odvjetniku on će to rješavat. Je l' vi svaćate šta su oni meni napravili? </p><p><strong>A što to? </strong></p><p>- Mene prijatelji zovu, govore "imaš li posudit dva milijuna kuna"! </p><p><strong>Au... </strong></p><p>- E, gospođo, ja sutra čekan oće li mi neko provaliti u kuću jer misli da san ja dobio posao od 32 milijuna kuna. </p><p><strong>Pa dobro vjerojatno ih ne biste držali u kući nego na računu... </strong></p><p>- Gospođo, znate li koliko ima neobrazovanih ljudi i to shvaćaju doslovce, to ja i vi razumimo, ali znate koliko ima onih koji pročitaju novine i ne razume ništa pogotovo zato što su oni na tom Fejsu objavili 32 milijuna kuna. E. Shvaćate? Mislin se oću li ja sutra morat unajmit zaštitare da me neko ne napadne, nakon ovoga više nikad neću radit u Solinu to je definitivno, ali di bi ja triba Gospođo radit, di, ić u Gospić? </p><p><strong>Mislim da je ovdje najspornije to da ste tek uzeli firmu i da ste član HDZ-a, a ne u kojem ste gradu dobili natječaj. </strong></p><p>- Ali ja nisan vijećnik! Ja san predsjednik Mjesnog odbora. To je volonterski, tako da nisan u sukobu interesa. </p><p><strong>Dobro. </strong></p><p>- Ovo što su oni napravili je skandalozno. Objavili su da je 32 milijuna. Sutra ću morat unajmit nekoga da me čuva. I reka san van, diga san tužbu, kaznenu prijavu i to ću svima koji napišu što ne bude istina napravit. </p><p><strong>Dobro, jasno, mi ćemo sve kako ste rekli napisati. Obećavamo.</strong></p><p> </p>