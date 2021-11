Tim hrvatskih gamerskih developera, na čelu s ekipom entuzijasta iz Slavonskog Broda, krenuo je u razvijanje prve hrvatske računalne ratne igrice. Zvat će se 'Bitka za Vukovar' i autentično će prikazivati događaje vezane za obranu Vukovara tijekom tromjesečne opsade jer upravo su ti događaji potaknuli gamere da počnu razmišljati o tome kako najveću hrvatsku bitku pretvoriti u edukativnu i zanimljivu računalnu igricu. Ideju su počeli razvijati još 2018. godine kada su počeli izrađivati prepoznatljive objekte i kuće u Vukovaru, pretakati ih u računalne modele, a onda su shvatili da su im osobna računala na kojima su to radili preslaba te da trebaju pomoć drugih developera.

Za njihov rad čuo je vukovarski branitelj Damir Plavšić koji je u ideji prepoznao sjajan i velik projekt te pozvao druge vukovarske branitelje da ga podrže.



- Stvorili smo razvojni tim, osnovali Udrugu 'CRO Game Devs' i uputili javni poziv svim zainteresiranim developerima da se uključe u projekt. U kratkom roku javio nam se ogroman broj ljudi, programera, crtača, IT-evaca iz cijelog svijeta koji su voljni, posve volonterski, dati svoj obol stvaranju igrice. Mahom su to naši ljudi u dijaspori, iz Australije, Amerike, Kanade, Čilea, gotovo svih zemalja EU. Sada već imamo ozbiljnu ekipu ljudi koja radi na izradi demo igrice. Svatko je dobio svoj segment rada jer se radi o velikom poslu za koji će nam trebati do 3-4 godine da ga okončamo onako kako bismo željeli. Demo igra bi mogla biti gotova za godinu dana - pojašnjava Stjepan Dasović, jedan od članova razvojnog tima.

Autentični likovi

Igrica koja će vjerodostojno pratiti događanja iz ratnog Vukovara, jer će scenarij biti baziran na iskazima najpoznatijih vukovarskih branitelja 1991., pobudila je zanimanje i ulagača pa već postoje dogovori oko financiranja tog velikog projekta.

- Igrica će biti besplatna jer je naš cilj da ona uđe u domove što većeg broja ljudi i posebice do onih do kojih je najteže doći, a to su djeca i mladi. Igrica će biti prvenstveno edukativna jer će govoriti o svim stvarnim činjenicama vezanim za hrvatsku borbu za samostalnost, dakle biti će bolja od bilo kojeg sata povijesti koji bi vam bio prezentiran u školi. Likovi koji će biti glavni u igrici biti će stvarni branitelji Vukovara, nacrtani i kreirani upravo onako kako su doista izgledali 1991. godine. Također će i sve drugo, kuće, objekti, vojna oprema, automobili, odjeća, dakle sve će izgledati kao u tom vremenu, prije 30 godina. Naša misija je očuvanje istine o Domovinskom ratu jer ako sami ne prikažemo istinu kakva je doista bila, netko drugi će to učiniti umjesto nas a onda to možda neće biti doista tako - kažu mladi developeri prve hrvatske ratne igrice dodajući kako će prvi level započeti s mladim braniteljem Vukovara Lukom Andrijanićem koji je uništio dva aviona JNA.



Njegov lik izrađen je po ratnoj fotografiji i izgleda posve identično. Igrači ove igrice u svaku će vojnu akciju u Vukovaru ući u prvom licu. Također će se jasno moći vidjeti i sve prepoznatljive objekte u gradu jer će se za potrebe igrice izraditi 3D mapa grada, odnosno fotogrametrija. Igrica će i pričati i priču o bolnici, o susretima koji su se tamo događali, o civilima, ranjenicima, liječnicima, o onima koji su jurili ispod granata kako bi ranjene dovozili u bolnicu. Biti će i puno scena jurnjave autima.

- Igrice s ratnom tematikom već su dobro znane u gamerskoj industriji i Amerika ih ima dosta. Prvi i drugi svjetski rat odavno su u igricama. Bitka za Vukovar u međunarodnim okvirima ima veliku vrijednost. Proučava se na svjetskim vojnim akademijama. Zovu je Hrvatski Alamo i zato ćemo ju napraviti iznimno realnom. Poanta je i što igra 'Bitka za Vukovar' ne završava porazom, nego probojem iz grada i lik koji izlazi iz proboja nastavlja ratovati na drugim hrvatskim ratištima. Samim time otvara se mogućnost izrade nastavaka igrice s temom napada na Dubrovnik, Srđ, prva pomorska bitka, Karlovac, Gospić, na kraju Bljeska i Oluja - kazao je na predstavljanju prve hrvatske ratne igrice branitelj Damir Plavšić.