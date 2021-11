Vukovarski gradonačelnik Ivan Penava pozvao je u ponedjeljak građane Hrvatske, one koji mogu i osjećaju se sposobnima, da dođu 18. studenoga u Vukovar i pridruže se Koloni sjećanja, unatoč preporuci državnog vodstva da se na taj dan ne dolazi u Vukovar zbog epidemiološke situacije.

"Oni koji ne mogu neka upale lampione u prozorima svojih domova ili na trgovima u svojim mjestima", rekao je u ponedjeljak Penava.

Po njegovim riječima, ako igdje postoje zadovoljavajući epidemiološki uvjeti, oni su na 5,5 kilometara dugoj trasi kojom Kolona sjećanja prolazi od vukovarske bolnice do Memorijalnog groblja žrtva iz Domovinskog rata.

"To su uvjeti u kojima se možemo osjećati ugodno u odnosu na sve drugo, tipa kazališta, kina", rekao je Ivan Penava.

Također je ustvrdio kako zna da u hrvatskom društvu, poglavito u medijima koji su u stranom vlasništvu, postoji odbojnost prema svemu što je hrvatsko, a onda i prema simbolu hrvatske obrane, gradu Vukovaru.

"Morat će se pomiriti s tim da im čak ni korona ne ide u prilog jer događaj je na otvorenom", poručio je Ivan Penava odgovarajući na pitanja na konferenciji za novinare koju je prije toga održao kao predsjednik Domovinskog pokreta o temi cijepljenja.

Saborski zastupnik Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić ocijenio je kako preporukama o nedolasku u Vukovar 18. studenoga Vlada od Vukovara namjerava napraviti ono što je napravila u Kninu.

"U Kninu je od događaja koji je okupljao i do 100.000 domoljuba napravila da to izgleda kao omanji kirbaj u Slavoniji. U Vukovaru to neće napraviti", poručio je Mlinarić, ističući kako ono što prema Vukovaru osjećaju hrvatski domoljubi ne može izbrisati nijedna Vlada, niti, kako je rekao, "bruxelleski ćato".