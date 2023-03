Mladi doktori u Hrvatskoj: 'Da moje dijete želi ići na medicinu, dala bih sve da to spriječim'

Troje mladih liječnika progovorilo je o svojim iskustvima za HRT-ovu emisiju Labirint. Jedna od njih, Mirjana Livojević, urologinja iz Opće bolnice u Sisku, poručila je kako se u medicini u Hrvatskoj ne mjeri adekvatno tko, koliko i kako radi.

- Toga se još nisu dosjetili, to je jedna velika misterija. Da ne kažem da se još nisu dosjetili kako mjeriti radno vrijeme. Znači, u našoj bolnici kad je ministar najavio velebnu kontrolu radnog vremena, onda su se naši vodeći dosjetili revolucionarne metode kontroliranja radnog vremena, a to je da upisujemo u bilježnicu. Što je nemoguće krivotvoriti - ispričala je Livojević kroz smijeh.

Dodaje kako zdravstveni sustav na svojim leđima nose entuzijasti i luđaci.

- Dovest će se do toga da im se pluća raspadaju i iskašljavaju krv prije nego odu na bolovanje. Vi onda imate privid da je dobro i sve funkcionira - poručila je.

Urologinja nakon višesatnog rada u ambulanti odlazi oko podneva u operaciju salu, a nakon nekoliko manjih zahvata se opet vraća u ambulantu, a zatim preuzima pacijente s Hitne pomoći.

'Nekad žalim što sam upisao medicinu'

Ivon Matić, specijalist obiteljske medicine u Gunji, se suočio s izgaranjem na poslu zbog problema u sustavu. Trenutno je na terapiji.

- Ima ljudi koji ne stignu ni dobiti adekvatnu pomoć zato što je sustav zakrčen. Neki ljudi ga olako iskorištavaju, a neki se ne mogu ni dovesti do doktora. Ovdje je najbliža bolnica vinkovačka, a treba platiti i odlazak do doktora - objasnio je.

Kaže kako je tempo s kojim se suočavaju - neodrživ. Kako navodi, od njih se očekuje da budu spremni sve raditi, a to dovodi do obavljanja nekvalitetnog posla. Navodi i kako ponekad žali što je uopće upisao medicinu.

- Požalim što sam upisao obiteljsku medicinu, i općenito medicinu. Previše iziskuje emotivnog ulaganja, pokušate to zatomiti, ali sve to ispliva. Bilo mi je dana kada sam samo htio ostati kod kuće i kad dođem u ambulantu se samo okrenem - rekao je Matić i dodao kako mu zbog posla pati i obiteljski život.

'I u 4 ujutro razmišljam o pacijentima'

Marin Smilović, radiolog iz Županijske bolnice u Čakovcu, kaže kako ga je zbog velike količine posla strah pogreške.

- Sve provjeravam više puta, ali nekako otupiš na to nakon nekog vremena. Ali to nije dobro. Ja i u 4 ujutro uvijek razmišljam da taj pacijent može biti moja mama, tata, baka, kćer... Uvijek razmišljam da su to ljudi i da moram imati potpunu pažnju da ne pogriješim - kaže.

Kako kaže, zbog kroničnog nedostatka liječnika mora, uz svoju ultrazvučnu ambulantu, preuzimati hitne i bolničke pacijente.

- Oni ne ulaze u normativ, moram ih ugurati negdje, a lista se puni. Nekad se pacijenti samo pojave u ambulanti jer su ih poslali iz obiteljske medicine i rekli da se probaju negdje ugurati. To je sve začarani krug - rekao je.

Urologinja Livojević kaže kako je postala kronično umorna te da se ne stigne normalno odmoriti.

- Nemamo psihološku pomoć, u 12 godina rada ja nisam bila pozvana na nikakav sistematski pregled. Ja mogu otići kod kardiologa i pitati ga da mi napravi ultrazvuk srca, ali kakve su to gluposti? Drugi ljudi toliko čekaju. Da mi imamo uređen sustav i uređenu zemlju, ne bih morala potezati nekoga za rukav - rekla je.

- Imala sam robovlasnički ugovor, u 21. stoljeću. U ugovoru stoji da ako dam otkaz i odem raditi negdje drugdje, moram vraćati bruto plaće. Kolege su doslovno dobivale bjanko zadužnice da potpišu kada bi potpisivali ugovor. U kojoj to struci postoji osim u medici? - pita.

Razmišljaju o odlasku u inozemstvo

Liječnici dobivaju i ponude iz inozemstva. Radiolog Smilović navodi kako je dobio atraktivnu ponudu iz Švicarske, dok je doktorica Livojević predala papire u Švedsku.

- Pričam engleski, švedski, španjolski - pitanje je samo kako ću si složiti privatni život. Lijepo je kad vas netko cijeni - rekla je urologinja.

- Nitko ne želi reformu zdravstva. Oni žele sjediti u svojim stolcima i čekati da prođe njihov mandat. To su profesionalni odugovlačitelji. Nitko se ne trudi riješiti problem - kaže.

- Da moje dijete kaže da bi htjelo medicinu, vjerujte mi, dala bih sve od sebe da to spriječim - rekla je doktorica Livojević.

