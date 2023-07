Mladi Jastreb i HDZ-ov Deur su dočekali Orešković: 'Nazvao me Sotonom. Teško je za prepričati'

Saborska zastupnica Dalija Orešković (46) našla se na meti desnice nakon govora u petak o braniteljima u Saboru. Njezin istup užario je društvene mreže nakon što je HDZ-ovcima koji ju prozivaju da 'mrzi sve hrvatsko' zaprijetila da će ih proganjati jednog po jednog, a nazvala ih je i 'bandom prokletom'.

Orešković je u nedjelju objavila na svom profilu društvene mreže kako su pred Sabor u Zagrebu došli umirovljeni brigadir Branko Borković, zvani Mladi Jastreb, i HDZ-ov zastupnik Ante Deur.

- Razgovor s Mladim Jastrebom i Antom Deurom nije moguće prepričati, ali zaključak je da nisam Sotona zato što sam se ogriješila o čast branitelja, već zato što sam napala HDZ. U ime svega što bi jednoj naciji trebalo biti sveto, najveća tragedija za sjećanje na žrtvu Domovinskog rata bila bi da se između branitelja i HDZ-a stavlja znak jednakosti - napisala je Orešković. S dvojcem se i fotografirala. Mladi Jastreb drži HDZ-ovu člansku iskaznicu.

- Mislim da bi branitelji trebali biti uz narod, a ne uz vlast, pogotovo ne uz vlast koja je Hrvatsku zarobila u korupciji. Vjerujem u Sokolove, Tigrove, Vukove, Gromove i Pume, u pripadnike svih drugih postrojbi, koji su ostali vjerni domovini. Ako su svjesni problema i stanja u državi, tada će svojim djelovanjem u miru očuvati vrijednosti za koje su njihovi suborci položili živote. Korupcija to sigurno nije. Kao što je to bilo i u ratu, tako je i sada uloga branitelja bitna za opstanak i budućnost ove zemlje. Mladi Jastreb, umirovljeni brigadir Hrvatske vojske Branko Borković to nije shvatio. Nakon što me javno, putem medija nazvao Sotonom, u petak je došao pred Hrvatski sabor s transparentom. Izašla sam mu u susret, s iskrenom namjerom da saznam u čemu je problem. Izašla sam izvan ove ograde, pristojno i s poštovanjem - zaključila je Orešković.