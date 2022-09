Mladi liječnici prosvjeduju u Zagrebu, okupio ih se velik broj: Želimo djela, a ne riječi!

Inicijativa mladih liječnika Hrvatske organizirala je prosvjed 'Izliječimo zdravstvo zajedno' koji se održava ispred Ministarstva zdravstva. Prosvjed je simbolično počeo pet do 12. Mladi liječnici za ministra zdravstva Vilija Beroša imaju četiri glavna zahtjeva. Ispred Ministarstva okupio ih se velik broj.

- Zahtijevamo reformu zdravstvenog sustava u svrhu poboljšanja statusa pacijenata i liječnika, zahtijevamo pregovarati za naša prava, zatim reformu specijalističkog usavršavanja te izmjene uredbe o koeficijentima složenosti poslova u javnim službama - kazao je Marin Smilović iz Inicijative, doktor medicine i specijalista kliničke radiologije u Županijskoj bolnici Čakovec, javlja N1.

Dodao je da u svrhu poboljšanja zdravstvenog sustava žele javni natječaj za dovršetak izrade i punu primjenu elektroničkog osobnog zdravstvenog zapisa ili e-Kartona pacijenata te nastavak digitalizacije u zdravstvenim ustanovama.

- Želimo djela, a ne riječi. I to već danas. Ne želimo da dođe do toga da nas nema tko liječiti. Školovali smo se da bismo pomagali ljudima, to nam je cilj. Naš pacijent treba biti u fokusu našeg posla, ne da mu posvetimo dvije i pol minute vremena - rečeno je na prosvjedu, javlja N1.

Na prosvjed “Izliječimo zdravstvo zajedno” pristigli su liječnici iz većine županija i zagrebačkih bolnica, kao i predstavnici većine liječničkih udruga, uključujući vodstvo Komore, liječničkog sindikata, udruga bolničkih i obiteljskih liječnika, kao i udruga za promicanje prava pacijenata i pravnika u zdravstvu, te Studentskog zbora medicinskih fakulteta u Zagrebu i Rijeci...



Prosvjed je podržala i Hrvatska liječnička komora, a dr. Marija Rogoznica, predsjednica Povjerenstva za mlade liječnike HLK, kaže da podržavaju prosvjed jer su procesi poboljšanja zdravstvenog statusa i edukacije mladih doktora prespori.

- Dio problema je što više nema pripravničkog staža koji mnogi novodiplomirani doktori žele jer nisu spremni raditi bez njega, a drugi je način kako se provode specijalizacije. Mladi specijalizanti ne dobivaju znanje koje očekuju i koje je propisano pravilnikom - kaže dr. Rogoznica dodajući kako mnogo specijalizanata razmišlja o odlasku u inozemstvo.

- Ministarstvo zdravstva bi nama liječnicima trebalo biti u službi i vrijeme je da s riječi pređu na djela - zaključuje dr. Rogoznica.

Ministar Vili Beroš će predstavnike mladih liječnika primiti na službeni sastanak 3. listopada.

Najčitaniji članci