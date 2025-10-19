Mladi prijestupnici napali čuvare u odgojnom zavodu, petorica lakše ozlijeđenih

Dva mlađa punoljetnika smještena u Odgojnom zavodu u Turopolju u petak su se sukobila s pravosudnim policajcima, javlja portal net.hr. Da je do incidenta došlo, potvrdilo im je Ministarstvo pravosuđa, iz kojeg su pojasnili kako su "dva mlađa punoljetnika prvo pružila otpor službenicima pravosudne policije u obavljanju službene dužnosti, a potom ih i zajednički fizički napali".

Pravosudni policajci, ističe Ministarstvo, uspjeli su ih svladati i uspostaviti red, a liječničkim pregledom ustanovljene su lakše ozljede kod mladih prijestupnika i trojice policajaca.

- U tijeku je postupak utvrđivanja svih okolnosti ovog događaja kako bi se poduzele odgovarajuće radnje u skladu sa zakonom - naveli su iz Ministarstva za net.hr.

U Odgojnom zavodu Turopolje smješteni su mladići od 14 do 23 godine.