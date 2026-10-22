Mladi Rus u smrt poslao 300 suboraca: 'Pravi špijuni prolaze obuku, ja nisam imao nikakvu'

Bivši ruski vojni časnik Lev Stupnikov više je od šest mjeseci ukrajinskim snagama slao koordinate vlastitih postrojbi. Prema pisanju The Wall Street Journala, informacije koje je dostavljao pridonijele su smrti više od 300 ruskih vojnika. Bijeg iz ruske vojske je planirao s ukrajinskim programerom Dmitrom Karpenkom...

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Javnost je za Stupnikova doznala u rujnu 2025., kada je ispričao kako je iz ruske vojske pomagao ukrajinskoj strani. U srpnju 2024. prešao je liniju bojišnice i pridružio se Ruskom dobrovoljačkom korpusu, jedinici koja se bori na strani Ukrajine. Nakon njegova odlaska čečenske specijalne postrojbe objavile su kako tragaju za njim...

Stupnikov danas ima 26 godina. Rođen je u Kazahstanu, a u tinejdžerskoj dobi s majkom Tatjanom Jansen i mlađom sestrom Alisom preselio se u Rusiju. Pohađao je kadetsku školu u Omsku, a od 2018. do 2023. studirao je na Vojnoj akademiji za veze u Sankt Peterburgu. Nakon diplome i čina poručnika rasporedili su ga u 36. gardijsku motoriziranu brigadu, a u studenome 2023. poslali u Ukrajinu.

Njegova majka pokušavala je pronaći način da ga izvuče iz vojske. U veljači 2024. obratila se Karpenku, ukrajinskom programeru i blogeru koji na YouTubeu razgovara s ruskim zarobljenicima i prebjezima. Stupnikov se potom sam javio blogeru preko WhatsAppa i pristao surađivati, ali je odbio ponuđeni novac. Njih su dvojica dogovorila šifru za poruke kako bi prepoznali ako je netko kompromitirao njihovu komunikaciju.

Prvu veliku dojavu Stupnikov je poslao o poligonu za obuku kod Volnovahe, gdje su ruski vojnici bili postrojeni. U raketnom napadu sustavom HIMARS poginulo je 68 vojnika, a 60 ih je ranjeno, pisao je The Wall Street Journala. Među poginulima je bio zapovjednik brigade, pukovnik Gusein Musajev. Stupnikov je napad preživio jer se, kako je ispričao, pravio da mora otići na zahod.

One of the deadliest saboteurs in recent military history, Russian Lt. Lev Stupnikov fed troop locations and battle plans to Ukraine before making a daring escape. 🔗: https://t.co/ZPfMGuNTxy https://t.co/7xD6tAc6Q1 — The Wall Street Journal (@WSJ) October 16, 2026

U mjesecima koji su slijedili slao je podatke o radijskim frekvencijama, položajima postrojbi i borbenim planovima. Njegova je brigada pretrpjela teške gubitke, a on je na kraju ostao jedini časnik iz svojeg bataljuna koji nije poginuo, bio ranjen ili premješten. Stupnikov je za Karpenka opisao strah i napetost koje je osjećao dok je pomagao usmjeravati napade.

- Bila je to neprestana, beskrajna napetost. Pravi špijuni prolaze obuku, a ja nisam imao nikakvu – rekao je Lev Stupnikov u razgovoru s Dmitrom Karpenkom.

U srpnju 2024. Stupnikov je pod nadzorom ukrajinskog drona stigao do ukrajinskog izviđačkog tima i izgovorio dogovorenu lozinku. Ukrajinske snage potom su ga odvele na svoje položaje, a zapovjednik Ruskog dobrovoljačkog korpusa Denis Kapustin ponudio mu je mjesto u jedinici. Stupnikov je prihvatio, dok su njegova majka i sestra uz ukrajinsku pomoć napustile Rusiju. Supruga Liza odbila je otići, a u razgovoru za RT rekla je da ne želi napustiti roditelje ni domovinu.

- Počeo je gubiti kontrolu, govoriti da ga izdajem i da sam loša žena ako ne želim slijediti muža. Rekla sam mu da sam možda loša žena, ali da nikad, baš nikad, neću napustiti svoje roditelje ni svoju domovinu - kazala mu je.

RT je razgovarao i s rodbinom nekih od vojnika koji su poginuli u napadima koje je Stupnikov 'dogovorio'...

- Sin mi je pričao o njemu. Smatrao ga je dobrim tipom. Sanjao je da će sina nazvati Lev, svidjelo mu se to ime. Sad, kad znam tko je usmjerio te rakete, u šoku sam - kazala je majka ruskog vojnika koji je poginuo u udaru na poligo kod Volnohave.

*uz korištenje AI-ja