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IMA OZLIJEĐENIH

Trump zaziva kraj rata, a Rusi bombardiraju Kijev: Brutalna noć i novi raketni napad...

Piše 24sata,
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Trump zaziva kraj rata, a Rusi bombardiraju Kijev: Brutalna noć i novi raketni napad...
Foto: X/screenshot
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Ruski raketni napad na Kijev uzrokovao je 15 ozlijeđenih, uključujući djecu, dok su eksplozije razorile civilnu infrastrukturu i izazvale prekide opskrbe strujom i internetom.

Rusija je tijekom noći izvela snažan raketni napad na ukrajinsku prijestolnicu, ostavivši iza sebe 15 ozlijeđenih, među kojima i djeca, i razorenu civilnu infrastrukturu. Napad se dogodio samo nekoliko sati nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio kako misli da se rat bliži kraju. Unatoč američkim pozivima na dogovor, kijevske ulice ponovno su svjedočile eksplozijama i prekidima u opskrbi, piše Kyiv Independent.

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Eksplozije u Ukrajini VIDEO
Eksplozije u Ukrajini | Video: 24sata/Reuters

Osam stradalih odmah je zadržano na bolničkom liječenju zbog težine ozljeda. Građani su svjedočili pravoj drami jer je najmanje 13 eksplozija odjeknulo u manje od osam minuta, što je uzrokovalo nestanak struje i interneta u pojedinim dijelovima grada.

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Napad je donio ogromnu štetu na civilnim objektima širom prijestolnice. U Darnickom okrugu oštećeni su objekti prometne infrastrukture i infrastruktura metroa na Južnom mostu, čime je ograničen promet između desne i lijeve obale. U Pečerskom okrugu projektili su razorili zgradu stanice hitne pomoći te potpuno uništili šest medicinskih vozila.

Razaranja nisu poštedjela ni stambene i poslovne zgrade. U Dnjiprovskom okrugu stradali su autoservis i stambena kuća, a krhotine su pale i na drugi objekt gdje su ljudi ostali zarobljeni pod ruševinama. Istovremeno je u Svjatošinskom okrugu izbio veliki požar u jednom restoranu.

iom. Vijest donosi barem malo olakšanje stanovnicima prijestolnice koji su proteklih dana trpjeli razorne udare bez ikakve najave.

Trumpovi komentari o kraju rata

Za to vrijeme u Washingtonu američki predsjednik Donald Trump uvjerava javnost da se sukob privodi kraju. Nekoliko sati prije nego što su rakete ponovno zasule Kijev, Trump je komentirao pregovore koje vodi njegov izaslanik Steve Witkoff s Vladimirom Putinom. Istaknuo je kako je svijet sada možda najbliže završetku rata.

​- Želimo da Zelenski postigne dogovor. Puno smo dali Ukrajini, a zauzvrat nismo dobili apsolutno ništa osim tuge, smrti i ogromnih financijskih gubitaka - rekao je Trump novinarima u Ovalnom uredu.

*uz korištenje AI-ja
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