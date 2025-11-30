Obavijesti

News

Komentari 8
ONI SU BUDUĆNOST PLUS+

Mladi, uspješni i hrabri: Top 10 hrvatskih liječnika mlađih od 45 godina koji rade čudesa

Piše Martina Pauček Šljivak,
Čitanje članka: 9 min
Mladi, uspješni i hrabri: Top 10 hrvatskih liječnika mlađih od 45 godina koji rade čudesa
Foto: Iva Dvojković/Fotomontaža/Pixsell

PRVI DIO Mnogi od njih su prvi u zemlji uveli postupke koji spašavaju živote i mijenjaju ishod liječenja gdje donedavno nije bilo rješenja. Razvijaju metode koje su i u Europi rijetke

U hrvatskoj medicini raste nova generacija liječnika koja mijenja standarde liječenja, uvodi najnaprednije svjetske metode i otvara poglavlja koja do jučer nisu postojala u našim bolnicama. Oni su vrhunski liječnici u dobi do 45 godina, ali sa znanjem, iskustvom i hrabrošću koja ih svrstava među vodeće aktere svoje struke od pedijatrijske interventne pulmologije, neurokirurgije i gastroenterologije do kardiologije, radiologije, vaskularne kirurgije i ortopedije.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 8
Mještani u šoku, sin usmrtio majku pa sebi oduzeo život? 'Bili su povučeni i mirni...'
UŽAS U MEDULINU

Mještani u šoku, sin usmrtio majku pa sebi oduzeo život? 'Bili su povučeni i mirni...'

Policija je u subotu u obiteljskoj kući u Medulinu, nakon zaprimljene dojave, pronašla tijelo starije ženske osobe na kojem su uočeni tragovi nasilne smrti. Nakon toga je krenula potraga za njenim sinom
Čeka li Hrvate crni Božić? Evo kako Thompson otvara frontu protiv Tomaševića i Plenkovića
DESNICA NA NOGAMA

Čeka li Hrvate crni Božić? Evo kako Thompson otvara frontu protiv Tomaševića i Plenkovića

Thompsonova prijetnja Tomaševiću zbog zabrane koncerta otvara širi politički sukob koji prijeti destabilizacijom Zagreba i testira moć HDZ-a, donosi novi broj tjednika Express u svojoj političkoj analizi
FOTO Po Slavonskoj se opet može voziti u oba smjera. Evo kako se vozi kroz 'premosnicu'
GOTOVI RADOVI KOD VJESNIKA

FOTO Po Slavonskoj se opet može voziti u oba smjera. Evo kako se vozi kroz 'premosnicu'

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025