Obavijesti

News

'BILO JE DOBROVOLJNO'

Mladić (20) na sjeveru Hrvatske optužen za spolno zlostavljanje: Maloljetnica je rodila dijete...

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Mladić (20) na sjeveru Hrvatske optužen za spolno zlostavljanje: Maloljetnica je rodila dijete...
Foto: ilustracija/Canva

Žrtva je na sudu ispričala da je mladića upoznala putem Instagrama, a nakon dopisivanja je mjesec dana boravila kod njega u kući...

Optužnicu protiv mladića (20) podignulo je Županijsko državno odvjetništvo u središnjoj Hrvatskoj zbog teškog kaznenog djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta. Naime, mladić je od kraja lipnja do kraja srpnja 2023. godine imao spolne odnose s djetetom mlađim od 15 godina, piše Bjelovar.live.

Mladić je znao koliko je dijete staro, doveo ju je kući u kojoj boravi i imao spolne odnose s njom. Žrtva je zatrudnjela i početkom travnja 2024. godine okrivljeniku rodila dijete. Prije donošenja rješenja o istrazi policija je obavila hitne dokazne radnje tijekom kojih je pribavljena liječnička dokumentacija za žrtvu, kao i izvješće Specijalističke ginekološke ordinacije.

IZLOŽBA U BJELOVARU Priča o malom hrvatskom klubu koji je pokorio europske divove
Priča o malom hrvatskom klubu koji je pokorio europske divove

Iz izvješća ginekologa od 7. studenog 2023. godine vidljivo je da je žrtva tada bila trudna nešto više od 18 tjedana. Iz toga je nedvojbeno utvrđeno da je žrtva u dobi od 14 godina imala spolne odnose.

Beba je odlukom Hrvatskog zavoda za socijalni rad nakon rođenja stavljena pod skrbništvo zbog maloljetnosti roditelja, a biološkim vještačenjem u zagrebačkom Centru za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja "Ivan Vučetić" utvrđeno je kako je okrivljenik otac.

PRIČA KOJA SLAMA SRCE Priča o privedenoj baki (82) iz Bjelovara potresla Hrvatsku: Pozadina je još tužnija...
Priča o privedenoj baki (82) iz Bjelovara potresla Hrvatsku: Pozadina je još tužnija...

Žrtva je na sudu ispričala da je mladića upoznala putem Instagrama, a nakon dopisivanja je mjesec dana boravila kod njega u kući.

- Prilikom spolnih odnosa nismo koristili zaštitu. Nakon mjesec dana me otjerao mojoj kući. Kada sam shvatila da sam trudna, to sam mu rekla putem Instagrama, a on je odgovorio da dijete nije njegovo. Kada su roditelji saznali da sam trudna, odlučili su ga prijaviti, iako ja to nisam željela - kazala je, napomenuvši da su spolni odnosi bili dobrovoljni.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Thompson: 'Pjevat ću 'Bojna Čavoglave' u Zagrebu. Neću da mi sekta odlučuje što smijem'
USUSRET KONCERTU

Thompson: 'Pjevat ću 'Bojna Čavoglave' u Zagrebu. Neću da mi sekta odlučuje što smijem'

Dodao je da je odluka zagrebačke vlasti, da mu zabrani nastupe u gradskim prostorima, čista diskriminacija i izravno kršenje njegovog ustavnog prava na rad
Priveli manijaka koji je prijetio ženama nožem u Zagrebu: Svi se tresemo, viče da će nas ubiti
'GOL NAS NAPADAO'

Priveli manijaka koji je prijetio ženama nožem u Zagrebu: Svi se tresemo, viče da će nas ubiti

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela prijetnje na štetu dviju ženskih osoba starosti 40 i 61 godinu osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku, rekla je policija
'Prije 60 godina zakopao sam rakiju u čast rođenja sina. Unuk mi se oženio pa smo ju otkopali'
TRAVARICA KAO VREMENSKA KAPSULA

'Prije 60 godina zakopao sam rakiju u čast rođenja sina. Unuk mi se oženio pa smo ju otkopali'

Ranko Radeta (81) je prije šezdeset godina zakopao pet litara travarice u čast rođenja sina. Kad mu se drugi unuk vjenčao, izvadili su je iz zemlje. Vrijeme joj ništa nije napravilo, kaže

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025