IZLOŽBA U BJELOVARU

Priča o malom hrvatskom klubu koji je pokorio europske divove

Priča o malom hrvatskom klubu koji je pokorio europske divove
Gradski muzej Bjelovar otvara izložbu „Kesizupci“, posvećenu 70. obljetnici osnutka Omladinskog rukometnog kluba Partizan, današnjeg Rukometnog kluba Bjelovar

Kada god se spominje hrvatski sport, neizbježno se spominju trenuci koji su urezani u kolektivno pamćenje generacija. Upravo takva priča ispisivala se i u Bjelovaru, gradu koji je desetljećima živio rukomet, stvarao prvake i odgajao legende.

Sportski uspjesi naših sportaša danas pune dvorane i stadione, okupljaju generacije pred male ekrane, a kako bi odali počast generacijama koje su svojim radom, žarom i sportskim duhom ispisivale neke od najslavnijih stranica bjelovarske rukometne povijesti, Gradski muzej Bjelovar otvara izložbu „Kesizupci“, posvećenu 70. obljetnici osnutka Omladinskog rukometnog kluba Partizan, današnjeg Rukometnog kluba Bjelovar. 

Kluba čije su trofejne godine oblikovale hrvatski rukomet prije nego što su današnji reprezentativci postali globalni simboli hrvatske sportske moći. Otvorenje izložbe održat će se u četvrtak, 27. studenoga u 18 sati

