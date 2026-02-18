Obavijesti

TRAGEDIJA

Mladić (20) poginuo u naletu vlaka na zapadu Zagreba

Piše Antonela Šaponja,
Mladić (20) poginuo u naletu vlaka na zapadu Zagreba
Karlovac: Nepoznata osoba poginula u naletu vlaka | Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Mladić je na mjestu smrtno stradao. Nakon obavljenog očevida tijelo je prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku

Dvadesetogodišnji mladić poginuo je u utorak navečer u naletu putničkog vlaka na Aleji Bologne u Susedgradu, na zapadu Zagreba.

Nesreća se dogodila 17. veljače oko 18.35 sati na željezničkoj pruzi u blizini kolodvora Podsused Tvornica. Prema policijskim informacijama, putničkim vlakom na relaciji Dugo Selo - Harmica upravljao je 33-godišnjak, a vlak se kretao u smjeru Harmice.

Dolaskom do kolodvora naletio je na 20-godišnjaka koji se kretao između tračnica u smjeru zapada. Mladić je na mjestu smrtno stradao. Nakon obavljenog očevida tijelo je prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku.

Zbog očevida je željeznički promet južnim kolosijekom bio obustavljen do 21 sat, dok je u 23 sata promet u potpunosti normaliziran.

