Mladić (21) iz Suhopolja čisti grobna mjesta za one koji to ne mogu: 'Znam koliko im to znači'

Svake noći prolazi desetke kilometara kako bi ručno očistio spomenike od prašine i mahovine te nasipao kamenčiće i pijesak na njih. Često zapali i svijeće na grobovima, a pobrine se i oko cvijeća

<p><strong>Nedim Aljić</strong> (21) iz Suhopolja ovih dana čisti grobove, spomenike i grobnice, plijevi travu, uređuje grobna mjesta, nosi i uklanja cvijeće te mnoge druge stvari za one koji to ne mogu. Sprema se blagdan Svih svetih, a mladiću je želja urediti grobna mjesta za one koji to sami ne mogu, piše <strong><a href="https://www.icv.hr/2020/10/dobra-dusa-nedim-ovih-dana-cisti-grobove-i-pali-svijece-umjesto-onih-koji-to-ne-mogu/" target="_blank">ICV.hr</a>.</strong></p><p>– Ljubav prema čišćenju i uređivanju spomenika za druge otkrio sam još u Puli gdje sam živio, a tu praksu nastavio sam u Suhopolju i okolici gdje mi je sada dom. Sve je počelo kada sam u razgovoru s jednim starijim čovjekom uvidio da postoji velika potreba za osobom koja će im pomoći. Mnogi bi rado obišli i očistili grobove svojih najdražih, ali to ne mogu i jako ih to brine i zbog toga su žalosni - rekao je Nedim.</p><p>Za ovaj posao se ponudio sam i sve radi bez ikakve naknade, kako kaže, to ga usrećuje.</p><p>- Stariji ljudi često imaju zdravstvenih problema, a i sami teško žive. Znam koliko im to znači pa mi zaista nije problem otići čak i u druga mjesta ako me to zamole - objasnio je mladić.</p><h2>Ponekad mu za uređenje treba i nekoliko sati</h2><p>Svake noći prolazi desetke kilometara kako bi ručno očistio spomenike od prašine i mahovine te nasipao kamenčiće i pijesak na njih. Često zapali i svijeće na grobovima, a pobrine se i oko cvijeća. Za taj posao ponekad mu treba i nekoliko sati. </p><p>– Moram napomenuti kako uz sav ovaj posao jedno ipak ne radim: ne kosim i ne čistim javne površine. Ostavljam to komunalnim društvima – istaknuo je.</p><p>Glas o dobrom Nenadu proširio se Suhopoljem i kontaktiraju ga i oni koji iz drugih razloga ne mogu do grobova bližnjih, a među njima su oni koji rade u inozemstvu, a zbog epidemiološke situacije ne mogu doma.</p><p>– Ima ljudi koji su spremni i platiti za uslugu čišćenja i uređenja zbog olakšanja koje im pruža činjenica da grobno mjesto njihovih pokojnika neće ostati zapušteno za blagdan Svih svetih. Kažu mi da ih za čišćenje jedne grobnice profesionalci, tvrtke i obrti koji se time bave traže i do tisuću eura. Tko si to može priuštiti? Ja taj posao napravim za dvadeset puta jeftinije - rekao je Nedim.</p><p>Novac kaže koristi isključivo za materijal, a ukoliko ostane koja kuna opet ode za one koji nemaju za svijeću ove godine. </p><p>'NedyClean', kako sam sebe naziva, ni nakon blagdana Svih svetih neće prestati s volontiranjem i usrećivanjem ljudi, brinući se o mjestu gdje sada snivaju njihovi najdraži.</p><p>Nedim je trenutno nezaposlen, no ne može sjediti doma, kako kaže, sretan je onda kada zna da svojim trudom može nekoga usrećiti.</p>