Zagrepčani ogorčeni: Bojimo se kupiti cvjetne aranžmane, sve pokradu, čak i maćuhice za 3 kn

Donosimo analizu cijena cvijeća i cvjetnih aranžmana povodom blagdana Svih Svetih. U Zagrebu je kiša ugrozila potražnju prvih dana, a diljem Hrvatske se puno ranije krenulo u kupnju

<p>Prodaja cvijeća povodom blagdana Svih svetih na zagrebačkom Mirogoju je započela ranije zbog epidemioloških mjera pa su prodavači očekivali svakodnevni promet.</p><p>Međutim, loša prognoza odvratila je ljude od odlaska na groblje, a i oni koji dolaze slabo kupuju već samo čiste grobove. Razlog tome su i česte krađe zbog kojih se ne usuđuju kupiti veći ili skuplji buket već čekaju sam blagdan Svih svetih.To nam je potvrdilo sedmero prodavača i OPG-ovaca, a međi njima i prodavačica na štandu OPG-a Jurić iz Kutine.</p><p>-Čujem i da ljudi maćuhice koje koštaju tri kune iščupaju iz groba - dodala je. Ni njoj ni drugim prodavačima to nije razumljivo, a kupci su izrevoltirani “novim trendom”. Prema tome, prodavačima je teško analizirati ovogodišnju potražnju i kažu kako treba pričekati ostatak tjedna “jer najveća je navala zadnja dva dana”. Na štandu OPG-a Jurić prodaju lončanice krizantema, tzv. multiflore raznih veličina i boja po cijenama od 20 kn za male lončanice do 40 kn za velike, a to su ujedno i najprodavanije biljke uz cvjetne aranžmane na drugim štandovima.</p><p>- U Zagrebu je specifično da ljudi traže tamne boje, nijanse crvene i roze, dok su za Slavoniju specifične bijela i žuta boja - rekla je prodavačica. Cvjetni aranžmani prodaju se po cijeni od 20 do 320 kuna što je isto kao prošlih godina.</p><p>- Ljudi samo pitaju za cijenu, najčešće ne gledaju kako izgleda. Najbolje idu aranžmani po cijeni od 50 do 80 kuna - rekla je druga prodavačica. Kaže i kako je ova godina bila loša za krizanteme.</p><p>-Bila je panika, malo ih je na tržištu i digle su se veleprodajne cijene, a cvjećari nisu uzimali narudžbe u vrijeme lockdowna. Ovo i što ima lošije je kvalitete no kod nas su cijene ostale iste, ljudi su naučili na ovo - pojasnila je.</p><p>Prodaja cvijeća u drugim gradovima Hrvatske uglavnom je krenula ranije nego proteklih godina prvenstveno zbog epidemioloških mjera i izbjegavanja gužvi. Da je tako u Rijeci potvrdile su nam tri starije žene.</p><h2>U Rijeci gužve, prodaja cvijeta</h2><p>- Bojim se da će u nedjelju biti velika gužva pa sam cvijeće naručila jučer, a evo danas došla počistiti grob pokojnog supruga i ostaviti cvijeće. Tako na miru mogu provesti neko vrijeme uz njega jer će za vikend zasigurno biti gužva, a ja želim izbjeći kontakt s mnogobrojnim ljudima. Eventualno, ako prilike dozvole, u nedjelju ću na brzinu doći još jednom, rano ujutro, samo zapaliti svijeću - kaže jedna od njih.</p><p>Da se ove godine ranije krenulo u pripremu za navedeni blagdan potvrdili su i u riječkim cvjećarnicama.</p><p>- Potražnja je krenula već početkom tjedna, a, po običaju, najviše se prodaju krizanteme raznih boja i veličina po cijeni od 15 do 20 kuna za rezane ili 35 - 70 kuna za lončanice, ovisno o njihovoj veličini. Tu su naravno i aranžmani po narudžbi od 50 kn na dalje. Cijene svih artikala su gotovo iste kao i prošle godine, ovisno je li roba domaća i jeftinija, odnosno uvozna i samim time nešto skuplja - rekao je jedini riječki cvjećar<strong> Ante Jurković</strong> iz trsatske cvjećarne "Mali raj" u vlasništvu Marinka Tomića.</p><h2>U Splitu je cvijeće poskupjelo, a ponuda se smanjila</h2><p>Lončanice u Splitu mogu se naći po cijeni od 40 do 50 kuna, ovisno o veličini, a ovogodišnje cijene su malo veće jer se smanjila ponuda.</p><p>- Dosta je cvjećara odustalo od bavljenja ovim poslom, neki zbog uvoza jeftinog cvijeća iz inozemstva, pogotovo iz Italije, a neki zbog prevelikih troškova proizvodnje. Prije Svih svetih je na splitskom groblju oko 90 posto domaća roba, domaće cvijeće, ali je u ostatku godine obrnuto, 90 posto je cvijeće iz uvoza - prokomentirao je jedan splitski cvjećar i napomenuo kako najveće gužve očekuje za vikend.</p><h2>'Muka i puno rada'</h2><p>- Cijene aranžmana na karlovačkoj Gradskoj tržnici kreću se od 50 do 300 kuna. Cijena ovisi o veličini aranžmana, količini utrošenog cvijeća u aranžiranje. Neki kupuju manje i jeftinije, dok drugi veće i skuplje aranžmane - kaže nam prodavačica <strong>Marija Belavić</strong> koja s kćeri kod Karlovca vodi OPG-u koji se bavi uzgojem cvijeća. Multiflore koštaju od 25 kuna nadalje, a i kod njih je ranije krenula potražnja.</p><p>- Ovdje smo od ponedjeljaka i aranžmani se prodaju kao nikada dosada. Cijene cvijeća su iste kao i lani, a već dugo godina nisu išle gore - govori Marija. Na pitanje da li se isplati biti cvjećar kaže da je to sve relativno.</p><p>– Muka je to i puno truda, ali ovakvi te dani ponesu. Nemaju naši ljudi naviku kupovanja cvijeća kroz godinu osim za ovakve prigode kao što su Svi sveti, mada i tu prevlada svila i multiflora, daleko manje se prodaju aranžmani od svježeg cvijeća nego li prije. U ovo vrijeme ostvarimo najveći promet, ali su i veliki troškovi veliki. Cijena krizanteme je deset kuna, a posadimo oko tisuću komada i nešto sitnog cvijeća, pa računajte. Mjesto na tržnici plaćamo 4500 kuna, gorivo, posudice, a ne računaš svoj rad. Nije to neka cifra, ali ne radiš drugo pa nešto moraš - zaključuje Marija.</p><h2>U Poreču kao da ni nema korone</h2><p><font face="Arial, Helvetica, sans-serif"><font size="1"><font style="color:#000000; font-style:normal; font-variant-ligatures:normal; font-weight:400; text-align:start; white-space:normal; background-color:#ffffff; text-decoration-style:initial; text-decoration-color:initial; font-family:sans-serif, serif, EmojiFont"><span style="font-size:13px"> Ni u Poreču se u vrijeme pandemije ništa nije promijenilo u odnosu na lanjsku godinu. </span></font></font></font><span style="font-size:16px"><span style="color:#000000"><span style="font-family:Calibri, Helvetica, sans-serif, serif, EmojiFont"><span style="font-style:normal"><span style="font-variant-ligatures:normal"><span style="font-weight:400"><span style="white-space:normal"><span style="background-color:#ffffff"><span style="text-decoration-style:initial"><span style="text-decoration-color:initial"><font face="Arial, Helvetica, sans-serif"><font size="1"><font style="font-family:sans-serif, serif, EmojiFont"><span style="font-size:13px">Za manje lončanice krizantema treba izdvojiti 20-tak, a za veće i 70 kuna po komadu. Prodaja nije pala. </span></font></font></font></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><span style="font-size:16px"><span style="color:#000000"><span style="font-family:Calibri, Helvetica, sans-serif, serif, EmojiFont"><span style="font-style:normal"><span style="font-variant-ligatures:normal"><span style="font-weight:400"><span style="white-space:normal"><span style="background-color:#ffffff"><span style="text-decoration-style:initial"><span style="text-decoration-color:initial"><font face="Arial, Helvetica, sans-serif"><font size="1"><font style="font-family:sans-serif, serif, EmojiFont"><span style="font-size:13px">Koliko uspiju zaraditi trgovci nam nisu htjeli otkriti, no neslužbeno doznajemo da je to minimalno između 50 i 100 tisuća kuna od kojih treba oduzeti nabavku prodanog ako su bili prekupci. </span></font></font></font></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p><p><br/> </p>