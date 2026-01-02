Mladić (21) koji je u Međimurju upucao majku dobio 11 mjeseci zatvora: Priznao je krivnju

Mladić (21) iz Piškorovca pravomoćno je osuđen na 11 mjeseci maloljetničkog zatvora nakon što rujnu 2024. priveden zbog ubojstva majke.

U optužnici je navedeno kako je mladić osuđen zbog nelegalnog posjedovanja automatskog vojnog oružja (kalašnjikova) s kojim je oduzeo život mami koja je ležala na krevetu.

- Dana 23. rujna 2024., oko 20 sati, u rukama je držao automatsku pušku kalašnjikov bugarskog proizvođača iz Kazanlaka. Regulator paljbe bio je otkočen te postavljen u položaj za pojedinačno ispaljivanje streljiva. U spremniku su se nalazila četiri streljiva te je jedno streljivo bilo u cijevi puške - navodi se u priopćenju, prenosi eMeđimurje.

- lako svjestan da može ispaliti hitac i usmrtiti majku Jasminku Levačić, ali lakomisleno smatrajući da do toga neće doći, kada je prolazio pored majke koja je ležala na krevetu i licem bila okrenuta prema njemu, neoprezno je povukao okidač. Ispalio je hitac pogodivši Jasminku Levačić koja je zadobila prostrjelnu ranu na gornjem dijelu lijeve strane prsišta - piše u presudi.

Varaždin: Policija dovela 20-godišnjaka kojeg se tereti za ubojstvo majke u Županijsko državno odvjetništvo | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Policija je mladića prijavila isprva za teško ubojstvo, a DORH je nakon ispitivanja podiglo optužnicu za kazneno djelo prouzročenja smrti iz nehaja – uz dodatno kazneno djelo nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja eksplozivnih tvari.

On je na sudu priznao krivnju, kajao se i govorio da je majku volio iz dna duše. Tijekom suđenja utvrđeno je da je s puškom šetao po kući, često i blizu majke. Nije bio svjestan da bi puška mogla opaliti jer prethodno nije rukovao njome.

Kod presude u obzir je uzeto mišljenje više stručne savjetnice Općinskog državnog odvjetništva u Čakovcu “da prilikom izricanja sankcije u obzir dolazi primjena odredbi maloljetničkog prava, uzimajući u obzir težinu i okolnosti kaznenih djela, koja je počinio s 20,5 godina, prvi se put pojavivši kao počinitelj kaznenog djela te dosad nije zamijećen po neprihvatljivom ponašanju“.