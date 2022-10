Mladić (25) poginuo na motoru kod Donje Pušće: Bez dozvole i kacige izletio u odvodni kanal

Mladić (25) poginuo je u ponedjeljak navečer u Donjoj Pušći, izvijestila je zagrebačka policija. Kako navode, do nesreće je došlo oko 20.25 sati, a mladić je vozio motocikl Kawasaki Ninju, prije položenog vozačkog ispita za upravljanje vozilom A kategorije i bez zaštitne kacige.

Policija navodi i da nije imao istaknutu registraciju te se kretao Kumrovačkom cestom prema sjeveru.

Dolaskom do kućnog broja 64 nije se kretao sredinom obilježene kolničke trake već neposredno uz desni rub kolnika gdje je u kočenju sletio desno izvan kolnika u odvodni kanal.



Motociklist je na mjestu događaja preminuo. Tijelo je prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku.



Zbog obavljanja očevida promet Kumrovačkom cestom od kućnog broja 60 do 72 bio je obustavljen od 20.45 do 0.35 sati i odvijao se obilaznom ulicom.

Najčitaniji članci