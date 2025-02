Mladić (28) ide u zatvor: Satima je divljao, bacio se s krova kuće pa pokušao i ubiti policajca...

Zbog pokušaja teškog ubojstva policajca tijekom intervencije, dva kaznena djela nasilja u obitelji, ali i zbog povrede djetetovih prava, mladić (28) iz središnje Hrvatske osuđen je nedavno na devet godina zatvora, nepravomoćno. U sve će mu biti uračunato dosadašnje vrijeme provedeno u pritvoru. Osim toga, sud mu je izrekao i niz sigurnosnih mjera od obveznog psihijatrijskog liječenja i liječenja od ovisnosti o drogama. Pod nadzorom će biti i tri godine nakon što izađe iz zatvora, piše Jutarnji list.

Mučna ročišta održavala su se bez javnosti, iza zatvorenih vrata. No kaos kojeg je muškarac izazvao itekako je ostavio traga među njegovim najbližima, kao i među susjedima. Divljao je tijekom cijelog dana u svojoj kući u ljeto 2023. Jedna članica obitelji pozvala je pomoć, jer se u međuvremenu popeo na krov i opraštao s obitelji. Uz policiju i pregovarača, stigli su i vatrogasci koji su napuhali jastuk.

- Mala smo ulica i nikad toliko ljudi nije bilo u njoj pa ni kad su neka slavlja. On je stajao na krovu i prijetio. Nismo dobro razaznali što govori i bili smo pod dojmom toliko policajaca. Najednom su došli i vatrogasci. Mislili smo da se nešto zapalilo, da bi na kraju vidjeli da su vatrogasci razvukli onaj veliki zračni jastuk. Susjed mi je rekao da je vidio policajce kako se pokušavaju popeti kriomice s druge strane kuće da on, valjda, ne vidi, ali je on onda vikao da će se zapaliti i da se polio benzinom - ispričala je tada stanarka ulice.

Za pasom je imao pištolj, a kad je policija nakon pucnja ušla u kuću, on se doslovno bacio na zračni jastuk. Kad su ga policajci pokušali svladati, on se izmigoljio i prislonio pištolj policajcu na trbuh. Drugi mu je odgurnuo ruku pa je metak prošao pored kolege. Iako su ga razoružali, on je pobjegao. Za njime su krenuli interventni policajci te specijalci.

- Samo je netko tad povikao: ‘Bježi, tamo bježi, idemo‘. Čuli smo kasnije da je on otrčao prema šumskom predjelu i hrpa policajaca za njim, a drugi su ušli u kuću. Užasnuti smo. Vremena su teška i ljudi pucaju po svim šavovima. A policajci su riskirali svoje živote, pa mogli su nastradati kad je zapucao - zaključila je gospođa iz ulice.

Osim toga, u istrazi je otkriveno da je teško zlostavljao izvanbračnu partnericu. Vrijeđao ju je, šamarao, tukao kablom punjača za mobitel, vukao je za kosu, udarao glavom o umivaonik te govorio da će "ju tući sve dok iz nje ne istjera zlo i grijehe".