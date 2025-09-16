Pao je na cestu, a motocikl se natavio nekontrolirano kretati, nakon čega se zaustavo u prometnoj traci
STRAVA U KARLOBAGU
Mladić (28) iz Srbije poginuo u padu s motocikla kod Karlobaga
Čitanje članka: < 1 min
Srpski državljanin (28) poginuo je u prometnoj nesreći u mjestu Lukovo Šugarje kraj Karlobaga, u ponedjeljak oko 10:35 sati. Vozio je motocikl iz smjera Rijeke u smjeru Zadra, a zbog neprilagođene brzine izgubio je nadzor nad motociklom, piše ličko-senjska policija.
Pao je na cestu, a motocikl se natavio nekontrolirano kretati, nakon čega se zaustavio u prometnoj traci.
Uslijed zadobivenih ozljeda preminuo je na mjestu nesreće.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku