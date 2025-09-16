Obavijesti

STRAVA U KARLOBAGU

Mladić (28) iz Srbije poginuo u padu s motocikla kod Karlobaga

Pao je na cestu, a motocikl se natavio nekontrolirano kretati, nakon čega se zaustavo u prometnoj traci

Srpski državljanin (28) poginuo je u prometnoj nesreći u mjestu Lukovo Šugarje kraj Karlobaga, u ponedjeljak oko 10:35 sati. Vozio je motocikl iz smjera Rijeke u smjeru Zadra, a zbog neprilagođene brzine izgubio je nadzor nad motociklom, piše ličko-senjska policija.

Pao je na cestu, a motocikl se natavio nekontrolirano kretati, nakon čega se zaustavio u prometnoj traci.

Uslijed zadobivenih ozljeda preminuo je na mjestu nesreće.

