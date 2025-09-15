Iz policije su nam potvrdili kako su vozaču konstatirane lakše tjelesne ozljede...
POLICIJA ZA 24SATA
FOTO Detalji nesreće na A2 kod Zaboka. Vozač šlepera u bolnici: 'Sletio je i udario u ogradu...'
Čitanje članka: < 1 min
Krapinsko-zagorska policija potvrdila je za 24sata kako je iza 16 sati došlo do prometne nesreće na A2 kod Začretja nedaleko od Zaboka.
- Uslijed kretanja sredinom, došlo je do sletanja i udara šlepera u zaštitnu ogradu - potvrdili su nam iz policije.
Dodaju kako je u nesreći ozlijeđen državljanin BiH (1957. godište), kojem su nakon pregleda u Zaboku konstatirane lakše tjelesne ozljede. Promet na autocesti A2 ponovno je pušten u 21.16 sati.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku