FOTO Detalji nesreće na A2 kod Zaboka. Vozač šlepera u bolnici: 'Sletio je i udario u ogradu...'
Iz policije su nam potvrdili kako su vozaču konstatirane lakše tjelesne ozljede...

Krapinsko-zagorska policija potvrdila je za 24sata kako je iza 16 sati došlo do prometne nesreće na A2 kod Začretja nedaleko od Zaboka.

- Uslijed kretanja sredinom, došlo je do sletanja i udara šlepera u zaštitnu ogradu - potvrdili su nam iz policije. 

Dodaju kako je u nesreći ozlijeđen državljanin BiH (1957. godište), kojem su nakon pregleda u Zaboku konstatirane lakše tjelesne ozljede. Promet na autocesti A2 ponovno je pušten u 21.16 sati. 

