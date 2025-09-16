FOTO Krš i lom na Trešnjevci: Promašio Selsku i udario u stup

Pijani vozač (21) ozlijeđen je u prometnoj nesreći u nedjelju oko tri sata na Trešnjevci, javila je zagrebačka policija. Prometna nesreća dogodila se kada se vozač kretao Jadranskim mostom u smjeru sjevera.

Foto: PU zagrebačka

Dolaskom do raskrižja sa Selskom cestom, ušao je u raskrižje i skrenuo ulijevo, dok je za njegov smjer kretanja na semaforu bilo upaljeno zeleno svjetlo. Prije skretanja nije prilagodio brzinu kretanja vozila zbog čega je izgubio nadzor nad vozilom te naletio na stup javne rasvjete.





Obavljenim očevidom na mjestu događaja, policija je utvrdila da je bio pod utjecajem od 1.83 promila alkohola u organizmu i da nije koristio sigurnosni pojas. U prometnoj nesreći lakše je ozlijeđen te mu je liječnička pomoć pružena u Kliničkom bolničkom centru Zagreb.

Foto: PU zagrebačka





Vozač je zbog sudjelovanja u prometnoj nesreći uhićen i doveden na Općinski prekršajni sud u Zagrebu. Policija je u optužnom prijedlogu predložila da se vozača proglasi krivim, kazni novčanom kaznom u iznosu od 2.780 eura te da mu se izrekne zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od tri mjeseca.





Sud je okrivljenika proglasio krivim te ga kaznio novčanom kaznom u iznosu od 1.840 eura te mu izrekao zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od tri mjeseca.