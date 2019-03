'Mladić je skočio na napadača i oteo mu oružje te pobjegao...'

Masakr u džamiji u Linwood u jednom trenutku je pokušao zaustaviti hrabri mladić, koji je skočio na naoružanog napadača. Syed Mazharuddin, jedan od svjedoka koji je preživio napad, opisao je herojski podvig javnosti zasad nepoznatog mladića.

- Ljudi su se uplašili, vikali su, a ja sam pokušao naći zaklon. Dok sam se sakrio,napadač je ušao kroz glavni ulaz, a to mala džamija, unutra je bilo oko 60-70 ljudi - kazao je.

- Odmah iza ulaza sjedili su stariji ljudi i molili se, a on je samo počeo pucati na njih - rekao je Mazharuddin za New Zealand Herald.

- Na sebi je nosio zaštitnu opremu i neprestano pucao po svima. Mladić koji inače brine za džamiju u jednom je trenutku vidio priliku da nešto učini i zaustavi daljnje krvoproliće. Skočio je napadača i uzeo mu oružje. Heroj je pokušao pobjeći, no nije mogao pronaći okidač na oružju koje je oteo napadaču. On je počeo trčati za njim, ali hrabrog mladića su vani u autu čekali ljudi i uspio je pobjeći - prepričao je Mazharuddin.

Rekao je da su njegovi prijatelji koji su bili oko njega pogođeni, jedan je dobio metak u prsa a drugi je pogođen u glavu. Jedan od njih je ostao mrtav na licu mjesta, a drugi je teško krvario dok je Mazharuddin pokušao pozvati pomoć.

Mazharuddin Syed readied for prayers when gunfire erupted at a #NewZealand mosque. "This guy came into the main door & there was all these people who couldn’t stand & pray. They were sitting on the chairs—right there, women & old people—and he shot them.” https://t.co/AguEs9upqW