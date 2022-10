'Mladić kojeg je policija mlatila može tužiti Hrvatsku, a policija ne smije tražiti brisanje snimki!'

U petak nakon derbija Hajduka i Dinama u Splitu sukobili su se Torcida i policija. Nakon toga Torcida je objavila uznemirujuću snimku na kojoj se vidi kako policajci mlate čovjeka koji leži i ne pruža otpor. Ispostavilo se kako on nije imao veze sa sukobom Torcide i policije, već je koju minutu prije tog incidenta, izašao iz restorana u kojem je radio i krenuo kući.

Policija: Ispričavamo se, krivog smo uhitili

Radi se o mladiću (21) kojeg su policajci brutalno pretukli dok je bio na tlu.

Policija se drugi dan ispričala čovjeku čiji je otac ogorčen na to što se dogodilo njegovom sinu.

- Kakve su to metode?! Prvo ga prebij pa privedi?! Ok, da su ga odveli na ispitivanje jer se zatekao tamo, ali mlatiti ga palicom po leđima? Što je to? - ogorčen je bio otac mladića kojeg su pretukli ni krivog ni dužnog.

'On sad može tužiti Hrvatsku'

Odvjetnik Ljubo Pavasović Visković rekao je za Slobodnu Dalmaciju kako mladić može pokrenuti spor protiv Republike Hrvatske i da će ga vjerojatno dobiti.

- Tu je stvar čista, vraćao se s posla. U Hrvatskoj postoji nešto što svi vrlo rado zaboravljaju - zakoni. Ako napadneš policajca pivskom bocom, ideš u zatvor. Ako policajac mlati čovjeka koji leži i ne brani se, ide u zatvor. Jednostavno je. Imate snimku, ne pruža otpor, oni ga mlate - rekao je odvjetnik Pavasović Visković i komentirao navode da je policija prolaznicima naređivala da obriše snimke.

- To je kažnjivo, nemaju to pravo. Uklanjanje dokaza nečijeg kažnjivog ponašanja je kazneno djelo - dodao je odvjetnik.

Policajca udaljili s dužnosti

Utvrdili su identitet policajca koji je mlatio čovjeka koji je ležao na podu i nije se opirao.

Radi se o interventnom policajcu kojeg su udaljili s dužnosti i za kojeg je PU splitsko-dalmatinska rekla da će, ako je snimka autentična, odgovarati.

