Do nesreće je navodno došlo dok je mladić na motociklu bježao od policijskog presreta
IZLETIO U RIJEKU
Mladić na motociklu poginuo kraj Dubrovnika. Bježao policiji?
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U Donjem Obuljenom je u ponedjeljak poginuo motociklist, potvdili su za Dubrovački dnevnik iz dubrovačke policije. Do nesreće je navodno došlo dok je mladić na motociklu bježao od policijskog presretača, a prilikom bijega je završio u rijeci gdje je i poginuo.
Više informacija bit će poznato nakon policijskog očevida.
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