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IZLETIO U RIJEKU

Mladić na motociklu poginuo kraj Dubrovnika. Bježao policiji?

Piše 24sata,
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Mladić na motociklu poginuo kraj Dubrovnika. Bježao policiji?
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Do nesreće je navodno došlo dok je mladić na motociklu bježao od policijskog presreta

U Donjem Obuljenom je u ponedjeljak poginuo motociklist, potvdili su za Dubrovački dnevnik iz dubrovačke policije. Do nesreće je navodno došlo dok je mladić na motociklu bježao od policijskog presretača, a prilikom bijega je završio u rijeci gdje je i poginuo.

Više informacija bit će poznato nakon policijskog očevida.

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