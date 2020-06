Mladić iz BiH izbo policajca pa ga izrešetali: Ispalili 22 metka

Dženan Čamović (20), čija je obitelj iz Bosne, u New Yorku je ozlijedio tri policajca, a oni su uzvratili paljbom. Ispalili su 22 metka i pogodili ga s njih osam...

<p>Do sukoba i pucnjave u Crkvenoj aveniji u New Yorku došlo je u srijedu, nešto prije ponoći. Nakon što je ozlijedio tri policajca, oni su uzvratili paljbom i teško ozlijedili napadača koji se i dalje nalazi u kritičnom stanju. </p><p>Istraga je ubrzo pokazala da je napadač 20-godišnji muškarac pod imenom <strong>Dženan Čamović</strong> - čija je obitelj iz Bosne, <a href="https://nypost.com/2020/06/04/suspected-nyc-cop-stabber-is-absolutely-not-a-terrorist-relative/" target="_blank">javlja New York Post</a>. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Prosvjedi u Americi</strong></p><p>Njegov je rođak istražiteljima rekao da Čamović nikada nije iskazivao osjećaje mržnje prema policiji i zapitao se je li istinita priča koju je policija 'dala van'. </p><p>- Poznajem ga otkad je bio klinac. Ovo nije teroristički napad, to nema smisla. On je odrastao ovdje, engleski je jedini jezik kojim govori. Bio je predobro dijete, rekao je njegov rođak <a href="https://nypost.com/2020/06/04/suspected-nyc-cop-stabber-is-absolutely-not-a-terrorist-relative/" target="_blank">za New York Post</a>. </p><p>Policija pak tvrdi da se vjerojatno radi o terorističkom napadu, a na njegovim su društvenim mrežama pronašli objave u kojima iskazuje mržnju prema policiji. </p><p>Istraga je dosad pokazala da on nije bio 'na radaru' anti-terorističkih jedinica, ali da je bio u kontaktu s onima koji jesu. </p><p>- Ja imam samo poštovanje za policiju, a najlakše je Muslimana optužiti za terorizam, rekao je dalje rođak napadača. </p><p>- Možda ga je netko napao, možda su ga isprovocirali... Nadam se da će istraga pokazati istinu. </p><p>Policajci su inače u samoobrani prema Čamoviću ispalili 22 hica, a pogodili ga s njih osam. On je i dalje u kritičnom stanju. </p>