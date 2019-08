'Kupio sam Golf, išao to 'zaliti' i slupao se. Dobro sam prošao'

Prekršajni odjel u Đurđevcu i dežurni sudac Općinskog suda imali su protekla dva dana pune ruke posla.

Primjenom novog i strožeg Zakona o sigurnosti prometa na cestama izrečene su rekordne kazne, poput one koju je dobio 50-godišnji muškarac iz Koprivnice u od 23.700 kuna.

Udar po džepu osjetio je i njegov mlađi cimer od 31 godinu, s kojim je noć proveo na otrežnjenju. Njemu je sudac odredio 13.300 kuna kazne, ali i uvjetni odlazak u zatvor u trajanju od 15 dana ukoliko u roku od 9 mjeseci napravi novi prekršaj.

Mladić star 21 godinu sa šireg koprivničkog područja je u petak oko 20,30 sati Golfom koji je kupio sat ranije sletio s ceste u putni jarak. Bio je pijan, a nije imao ni položen vozački. Dobio je 13.700 kuna kazne što je četiri i pol puta više nego što je platio auto.

Znam da sam napravio glupost

- Bio sam nekih sedam kilometara udaljen od kuće gdje sam krenuo nakon kupnje auta kojeg sam platio 400 eura. Odmah nakon što sam postao vlasnik auta s dečkima odlučio „zaliti“ kupovinu i tako pijan sjeo za volan, što je neoprostivo. Kako radim u Njemačkoj, kaznu ću umjesto 13.700 platiti u roku pa ću imati popust. Znam da sam učinio glupost, ali sreća da je glava ostala na ramenima – pojašnjava nam mladi prekršitelj, kojeg ne možemo nazvati vozačem, jer nikada nije polagao ispit što ga je kod kazne (13.700 kn) stajalo 15 dana uvjetnog zatvora.

Kaže nam da je još dobro prošao jer će se moći vratiti na vrijeme u Njemačku gdje radi od prošle jeseni. Novčani dio kazne se sastoji od 5000 kuna jer je vozio pod utjecajem alkohola od 1,23 promila. Drugih 5000 kuna se odnosi na to da auto nije bio osiguran. Za što je još kako tvrdi i dobro prošao jer je mogao dobiti i maksimalnih 20.000 kuna, ali je ipak prošao s najmanjom kaznom. Ostalih 3.300 kuna mu je 'odmjereno' zbog toga jer auto nije bio osiguran….

Piti i voziti se - ne isplati!

Naš sugovornik koji je tražio anonimnost nam govori kako mu je ovo dobra pouka te da će na jesen kad dođe doma krenuti u autoškolu. Pričao nam je i za svog cimera iz Koprivnice, za kojeg kaže da je on nakon proslave 50-tog rođendana ispred kuće gdje ga je ostavio prijatelj, sjeo u svoj auto i pravac 'provod'. Dobio je kaznu od 12.000 kuna a drugih 12.000 kuna zbog vožnje pod maliganima. Izmjereno mu je 2,69 promila. Od 24 000 kuna ima 300 kuna popusta zbog noćenja u policiji prije odlaska na sud.

Uz to njemu je određeno da će idućih 24 mjeseca ostati bez vozačke. On je 'pao' u subotu nekoliko minuta iza ponoći. Treći na listi 'žestokog' suca je isto tako mlad vozač, star 21 godinu. On nije dobio po džepu, ali je kažnjen s 15 dana zatvora, uvjetno na godinu dana te je ostao bez dozvole B kategorije šest mjeseci. Možda će ovako visoke kazne koje su izrečene tijekom neradnih dana od strane dežurnog suca iz Đurđevca biti pokazatelj da se ipak ne isplati piti i voziti.