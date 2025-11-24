Izvor blizak obitelji mladića: 'Roditelji su u potpunom šoku, oni kažu da nisu krivi' • U kompleks već šest mjeseci dolaze maloljetnici • Struka: Neboder se mora hitno srušiti
IZVOR BLIZAK OBITELJI: PLUS+
'Mladići kažu da nisu zapalili Vjesnik. Tvrde da je tamo nešto grunulo, ima još čudnih stvari...'
Čitanje članka: 5 min
Najmanje šest mjeseci u prostore bivšeg Vjesnikova kompleksa dolaze i ondje se sakupljaju razni klinci. To znaju svi koji tamo žive. I sad, samo dva mjeseca nakon što je polica osiguranja podignuta sa 7,5 milijuna eura na 53,5 milijuna eura, izbije požar u neboderu. Gdje su zaštitari, gdje su protupožarne mjere, kako je netko uopće pristao osigurati kompleks u tako zapuštenom stanju na takav iznos, pita se izvor blizak obitelji jednog od dvaju 18-godišnjaka koji su krajem prošlog tjedna završili u istražnom zatvoru zbog sumnje da su izazvali požar u Vjesnikovu neboderu. Njihovi roditelji, dodaje, u potpunom su šoku te ne mogu vjerovati što im se događa.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
U privatnoj dječjoj klinici supruge bivšeg šefa iz Klaićeve radi 15 liječnika iz te bolnice!
Stiže novo pogoršanje i snijeg, ali i kiša, mogla bi se smrzavati
DETALJI ČUDA S REBRA Na pola porodili dijete da izvade tumor. Dio bebe bio je u maternici!