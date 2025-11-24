Obavijesti

IZVOR BLIZAK OBITELJI: PLUS+

Piše Helena Tkalčević, Hajrudin Merdanović, Luka Safundžić, Laura Šiprak, Marta Divjak,
Čitanje članka: 5 min
'Mladići kažu da nisu zapalili Vjesnik. Tvrde da je tamo nešto grunulo, ima još čudnih stvari...'
Foto: PIXSELL/

Izvor blizak obitelji mladića: 'Roditelji su u potpunom šoku, oni kažu da nisu krivi' • U kompleks već šest mjeseci dolaze maloljetnici • Struka: Neboder se mora hitno srušiti

Najmanje šest mjeseci u prostore bivšeg Vjesnikova kompleksa dolaze i ondje se sakupljaju razni klinci. To znaju svi koji tamo žive. I sad, samo dva mjeseca nakon što je polica osiguranja podignuta sa 7,5 milijuna eura na 53,5 milijuna eura, izbije požar u neboderu. Gdje su zaštitari, gdje su protupožarne mjere, kako je netko uopće pristao osigurati kompleks u tako zapuštenom stanju na takav iznos, pita se izvor blizak obitelji jednog od dvaju 18-godišnjaka koji su krajem prošlog tjedna završili u istražnom zatvoru zbog sumnje da su izazvali požar u Vjesnikovu neboderu. Njihovi roditelji, dodaje, u potpunom su šoku te ne mogu vjerovati što im se događa.

U privatnoj dječjoj klinici supruge bivšeg šefa iz Klaićeve radi 15 liječnika iz te bolnice!
SKANDALOZNI UGOVORI

U privatnoj dječjoj klinici supruge bivšeg šefa iz Klaićeve radi 15 liječnika iz te bolnice!

Andrea Cvitković Roić je vlasnica Poliklinike Helena • Goran Roić i dalje radi u Klaićevoj • U Klaićevoj bolnici su duge liste čekanja, kažu roditelji djece
Stiže novo pogoršanje i snijeg, ali i kiša, mogla bi se smrzavati
NA MORU OBILNA KIŠA

Stiže novo pogoršanje i snijeg, ali i kiša, mogla bi se smrzavati

U gorju postoji mogućnost da se jutarnja kiša smrzava na hladnom tlu, a u najvišim predjelima moguća je i pojava susnježice i snijega. Tijekom drugog dijela dana kiša će se proširiti i na Dalmaciju
DETALJI ČUDA S REBRA Na pola porodili dijete da izvade tumor. Dio bebe bio je u maternici!
OVO SU JUNACI S REBRA

DETALJI ČUDA S REBRA Na pola porodili dijete da izvade tumor. Dio bebe bio je u maternici!

Tijekom carskog reza liječnici su porodili samo glavu, vrat i dio prsnog koša bebe, dok je ostatak tijela ostao u maternici kako bi dijete i dalje primalo kisik putem posteljice.

OSTALO

