Mladima rastu plaće: Evo koliko više novca stiže na vaš račun

Ovo je dobro, ali nedovoljno. Treba još rasteretiti i plaće i kapital kako bi nam rasli potrošnja i investicije, a mladi ostajali u zemlji.

Smatra to koalicijski partner HDZ-a, HNS, o četvrtom krugu porezne reforme, a sličnog su mišljenja i neki ekonomisti i demografi.

Ministar financija Zdravko Marić, nakon mjesec dana analiza, predložio je plan novog rasterećenja, koje bi najviše zahvatilo mlade zaposlene, ali i male tvrtke. Najvažnija mjera je da mladi zaposleni do 25 godina uopće ne bi plaćali porez na dohodak (plaću), a samim time niti prirez ako su ga grad ili općina u kojoj žive uveli.

Koliko ljudi će dobiti povišicu?

Oni između 26 i 30 godina trebali bi plaćati pola poreza na dohodak. Dakle, Vlada ovaj put ne cilja na sve zaposlene, olakšice su samo za mlade, ali ne zna se koliko bi ih trebalo obuhvatiti. Do 25 godina imamo 121.000 zaposlenih, ali Zavod za statistiku nema broj zaposlenih koji su u dobi između 25 i 30 godina. Ni oni mladi koji nemaju plaću višu od 3800 kuna neće osjetiti ovu olakšicu jer je taj iznos već neoporeziv. Ista stvar je i ako imaju djecu. Povišica će i dalje ovisiti o volji poslodavca, koji je može preliti u plaću radniku ili zadržati za sebe. Također, prvenstveno će profitirati oni mladi s većim plaćama, a pitanje je koliko je takvih koji zarađuju iznad 4000 kuna.

- Neće biti značajnijeg povećanja jer je već definirana granica od 3800 kuna na koju se ne plaća porez, a osim toga sve više uvozimo jeftiniju radnu snagu. Za jači rast plaća trebaju industrijski pogoni na temelju znanja - kaže ekonomski analitičar Damir Novotny.

Ipak, mladi informatičari i znanstvenici imaju plaću višu od prosjeka i odlaze jer ih naše tvrtke ne mogu platiti dovoljno, pa će im povišica biti značajna. Ostalim radnicima reforma ne nosi veće plaće, ali otvara mogućnost da dobiju topli obrok, da im poslodavac plaća vrtić za djecu, smještaj i dopunsko zdravstveno osiguranje. To više država neće oporezivati kao dosad, pa će poslodavcima biti znatno jeftinije to dati radnicima i tako ih pokušati zadržati. Mali poduzetnici s prihodom do 7,5 milijuna trebali bi plaćati porez na dobit 12 posto, a dosad su, čim prijeđu tri milijuna, morali plaćati 18 posto. PDV ostaje kako je i planirano, pada na 24 posto sljedeće godine.

HNS: Porez na plaće 20 posto

Ali možda se ukine porez od 2-3 posto na potrošnju na alkohol, a podigne porez na zaslađena pića.

HNS-ovac Davor Nađi kaže da oni hvale promjene, ali žele da budu veće. Traže od koalicijskog partnera da ukine stope od 24 i 36 posto i sve spusti na 20 posto. I da porez na dobit plaćaju 20 posto samo oni koji je isplate, ne oni koji je zadrže u tvrtki. Demograf Stjepan Šterc također kaže da su i ove mjere samo kozmetičke.

- Neće zaustaviti iseljavanje mladih, mora se raditi puno intenzivnije i donijeti čitave pakete poreznih olakšica za mlade po uzoru na Poljsku i Mađarsku. Dok ne oslobodimo mlade poreznih tereta, nećemo zaokrenuti demografsku sliku Hrvatske - kaže.

A zaposleni stariji od 30 nezadovoljni su jer im reforma ne donosi ništa.