Voditeljica Respiracijskog centra KB Dubrava dr. Nevenka Piskač-Živković potvrdila nam je u ponedjeljak kako su u Dubravu već počeli dolaziti liječnici iz drugih bolnica, kako bi pomogli tamošnjem osoblju jer je situacija postala krajnje ozbiljna. U zagrebačkoj bolnici tijekom protekla 24 sata umrlo je osam bolesnika te su morali otvoriti novi odjel.

- Ne znam napamet koliko je liječnika došlo, ali znam da će ih dolaziti još i da se radi o značajnom broju liječnika - rekla je Živković. Ono što je najviše brine je činjenica da je 40 posto novoprimljenih bolesnika u dobi između 40 i 65 godina.

- Dolaze žaleći se na otežano disanje koje traje dan do dva prije hospitalizacije. Uz to kašlju i imaju povišenu temperaturu. Stanje im se zna rapidno pogoršati nakon što dođu. Tu se više ne radi o danima kao prije, već o satima. U roku od 24 do eventualno 48 sati, stanje im se zna toliko pogoršati da završe na respiratoru. Jedina pozitivna stvar je ta što su šanse za preživljavanje na respiratoru među mlađom populacijom relativno dobre - objasnila je voditeljica respiracijskog centra.

Dodala je mladi ljudi koji dolaze nemaju značajnije komorbiditete. To su, kaže, obično povišen krvni tlak i eventualno prekomjerna težina.

- Ne radi se čak ni o pretilosti nego tek o malo povišenom indeksu tjelesne mase - naglasila je liječnica.

Dodala je kako mnogi od njih nemaju baš nikakav komorbiditet te su prije obolijevanja od korona virusa bili zdravi. Pitali smo je koliko je situacija kritična te jesmo li već bili u ovako teškoj situaciji ili je ovo najgore razdoblje od izbijanja epidemije.

- Na jesen smo imali 530 pacijenata i to je bila najveća brojka. Sada ih imamo 250, međutim, stvar je u tome što ne znamo je li ovo vrhunac ili tek početak. Ako je vrhunac, onda super, ali ako je tek početak, to bi moglo biti nešto najgore do sad - rekla je Živković.

Cijelu situaciju koja izmiče kontroli objašnjava kombinacijom novog soja virusa koji je invazivniji od prethodnog te niskom razinom procijepljenosti. Apelirala je na stanovništvo da se procijepi jer jedino je to dugoročni aktivni način borbe s virusom. Zbog velikog broja bolesnika rekla je i da stalno moraju otvarati nove odjele.

- Na Veliki petak otvorili smo novi odjel i sada imam informaciju da smo zbog svakodnevnog prijema više od 30 bolesnika dnevno prisiljeni ponovno danas, na Uskrsni ponedjeljak, otvorili novi odjel, rekla je Piskač-Živković, dodavši da je već na tom novom odjelu pet bolesnika, što znači da moraju promišljati da već u srijedu ponovno otvore novi odjel.