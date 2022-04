'Mlatio je mene i kćer; Držao mi je nož pod vratom': Pobjegle su od nasilja i podijelile svoje priče

Ubojstvo žene, pokušaj ubojstva druge, otmica bivše djevojke, silovanje... Sve su to slučajevi, jedan strašniji od drugoga, koji su se zaredali u proteklih desetak dana u Hrvatskoj. Otprije nekoliko dana na slobodi je i Darko Kovačević Daruvarac, osuđen za zvjersko premlaćivanje 18-godišnjakinje. Statistika je poražavajuća. U prva dva mjeseca 2022. ubijene u tri žene. Lani ista situacija. Mnoge žene žive u paklu nasilja. Neke su spasile živu glavu. Razgovarali smo s njima.

Identitet im je promijenjen, lokacije i detalji o njima nisu bitni. Važna su njihova svjedočanstva. Ovo su njihove priče...

- Nazivao me kozom, glupačom, luđakinjom, kurvom, govorio da sam jadna... Mlatio je mene i djecu kad god bi se napio. Prošla sam pakao koji ne bih poželjela ni najgorem neprijatelju - rekla nam je žena koja se nakon tri godine spasila iz pakla nasilja. Želi biti anonimna. U tridesetim godinama je, umornog i pomalo praznog pogleda dok govori o strahotama koje je trpjela. Bez suza i emocija prepričala je svoju životnu tragediju, koja je, osim udaraca, prijetnji da će ubiti nju i djecu te seksualnog napastovanja, bila prožeta stalnim strahom za život, kako svoj tako i njihove djece.

- Gotovo svaku večer dolazio bi kući pijan. Teturao je, frfljao i bio agresivan. Smetao mu je dječji smijeh, razigranost, pa i plač. Nisu me boljeli udarci i bijes koji je iskaljivao na meni. Boljelo me to što je i njih tukao. Kad bi nasrnuo na njih, ja bih stala između, da dobijem više, samo da njih ne dira. Shvatila sam da, ako ranije uspavam djecu, neće dirati njih, mlatit će samo mene - nabraja žena. Bojala se. Priznala je mami, ali ona joj je rekla neka trpi jer djeca trebaju tatu.

- Često mi je stavljao nož pod grlo. Morala sam imati seksualne odnose s njim kad je on to htio - prisjeća se. Jedan dan čaša se prelila. Potražila je pomoć, prvo od prijateljice pa u Sigurnoj kući. Danas radi i sretna je.

Slično prepričava druga žena. Bivši muž ju je tukao, čupao, gurao, udarao rukama i nogama po glavi i tijelu... Više od deset godina sakupljala je snagu, istodobno trpeći najteža poniženja, šake i ružne riječi. Pobjegla je. Iz jednog pakla u drugi, kako kaže.

- Da sam znala što me čeka, ponovno bih razmislila o svemu. Ispočetka sam mislila da je najgore prošlo. Mjesec dana nakon odlaska pretukao je našu kćer i prijavio da sam to ja učinila. Kći je rekla socijalnoj radnici da ju je tata pretukao, ali nisu joj vjerovali - počinje žena potresno svjedočanstvo. Bivši suprug podnio je zahtjev za privremenu mjeru i tražio da kći živi s njim.

- Sud mu je to odobrio na temelju mišljenja jedne ustanove. Nakon toga slijedi ovrha. Dijete su mi čupali iz ruke dok je vrištalo, gurali je u njegov kombi i vukli dok me očajnički dozivala. Zbog toga joj je trebala psihološka pomoć - dodaje.

No tu priča ne staje. Bivši suprug tužio ju je za duševnu bol i dobio presudu.

- Morala sam mu isplatiti nekoliko desetaka svojih mjesečnih primanja - kaže. U drugoj ustanovi obavila je novo vještačenje koje kaže da ima uredne roditeljske kompetencije, no sud ne prihvaća to mišljenje.

- Nemam novac i još nisam sve isplatila, pa mi prijeti i kazna zatvora - zaključuje žena čija bi kći, koja je godinama svjedočila zlostavljanju, prema presudi suda, trebala živjeti s tatom, a mamu viđati dva puta tjedno.

Treća priča jednako je jeziva kao prethodne.

- Prvi put me istukao kad nam je dijete imalo šest mjeseci. Pobjegla sam, a kad sam se vratila, dočekala me šamarčina. Najgore me napao na jednom obiteljskom slavlju. Ranije je otišao u sobu. Kad sam došla leći, prvo me počeo napadati i optuživati da ga ne volim. Nasrnuo je na mene, počeo me tući šakama posvuda. Mislila sam da mi je ruka pukla, sva sam bila plava - govori nam žena koja je nakon hrabre odluke da napusti nasilnika pomoć potražila u skloništu za žrtve zlostavljanja. Nakon incidenta poslije slavlja, nastavlja dalje, po povratku kući on je htio imati odnose.

- Odbila sam ga i na to je potpuno poludio. Počeo me opet udarati rukama, posvuda po tijelu, udarao me rukama i nogama, pa šakama u trbuh, šutao me nekoliko puta nogom u nogu - prisjeća se naša sugovornica. Prijetio je njenoj obitelji, a nju napadao, tukao, čupao i gušio. Sve do jednom, kad je odlučila pobjeći jer više nije mogla tako živjeti.

- Život bez nasilja nastavila sam sa svojim djetetom - zaključuje.

Za ženu iz četvrte priče horor zlostavljanja počeo je mnogo prije braka. Od najranijeg djetinjstva, priča nam, svakodnevno je svjedočila scenama u kojoj bi tata tukao mamu, a zatim nju i ostalu djecu.

- Kako smo rasle, postajalo je sve gore. Svaku od nas barem je jednom i seksualno zlostavljao. Prvi put sam to proživjela sa šest godina, nisam još ni u školu išla. Bilo me jako strah, nisam ništa razumjela. Priznala sam mami, ali nije mi vjerovala. Odonda nisam nikome govorila. Rasle smo prepuštene same sebi, mama je bila na njegovoj strani. Svi su joj govorili da ga prijavi, ali nije - ogorčena je. U međuvremenu se žena udala. Nju suprug nije tukao. Ali isto tako nije ni reagirao na verbalno i fizičko maltretiranje koje je nad ženom vršila njegova mama.

- Na kraju su me izbacili iz kuće. Morala sam ostaviti djecu. I opet sam se našla sama - priča. Od supruga se rastala i vratila doma. Živjela je, a kako kaže, kao da nije.

- Svoju plaću ne bih vidjela, sav novac morala sam davati tati, nisam imala ništa, stalno sam se bojala za svoj život. Odlučila sam da tako ne želim živjeti - priča nam pa nastavlja:

- Jedan dan došla sam doma, on je bio ljut, zgrabio me za ruku, vukao amo-tamo... Krenuo je prema meni, vidjela sam mu pogled kakvog se sjećam iz djetinjstva. Uplašila sam se i pobjegla. Tad je nešto u meni puklo i prijavila sam ga. No s obzirom na to da mu je to prva prijava, izvukao se. Ona je spas potražila u Sigurnoj kući. Sad, prvi put u životu, ima priliku štedjeti, pokušati vratiti svoju djecu, naći stan i kako sama kaže, živjeti neki svoj novi život.

Peta žena priča nam jezivo iskustvo koje je prošla kao žrtva zlostavljanja bivšeg supruga. Mlatio ju je godinama.

- Istukao bi me svaki put kad bi imao neki problem. Prijetio mi je da će mi uzeti djecu, jednom nas je sve zatvorio u kupaonicu i pustio plin - prisjeća se naša sugovornica. Kao najgori moment pamti večer kad je, strašno pijan, nasrnuo na nju ispred djece.

- Bacio me na tlo, skočio na mene, udarao me. Sve su vidjela djeca. Mnogo sam mu puta bila vreća za boksanje. Nadala sam se da će se promijeniti. Danas sam sretna što sam živa - zaključuje.

1330

kaznenih djela na štetu žena prijavljeno je 2020., a lani još 100 više

39,2%

porastao je broj kaznenih djela nasilja u obitelji na štetu žena 2020. u odnosu na 2019.

14

žena bile su žrtve ubojstava prošle godine. Njih 11 ubili su muškarci

Žene više nisu sigurne ni u javnosti

Iako se nasilje u najvećem broju slučajeva odvija unutar obitelji, odnosno “u četiri zida”, u posljednje vrijeme sve su češći slučajevi ubojstva žena u javnosti - u kafiću, dućanu i slično. Žrtve rodno uvjetovanog nasilja za pomoć se mogu obratiti sigurnim kućama i udrugama.

