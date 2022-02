Specijalist psihijatrije i pročelnik Zavoda za liječenje ovisnosti Klinike za psihijatriju Vrapče Ante Bagarić za HRT je komentirao slučaj ubojstva u Rijeci.

- Osobe koje ovo naprave imale su tijekom života crte psihopata. Također, te osobe dakle vole da druga osoba osjeća bol. To se sve na vrijeme može zaustaviti. Većina slučajeva je povezana s time da se upravo ta bol želi nanijeti ženama, odnosno slabijima od sebe – rekao je.

Naveo je kako neki mentalni poremećaj može narasti do stanja velike psihotičnosti.

- Evo primjera, dakle psihotična osoba dođe u trgovinu i misli da netko tko je kupio slatkiše zapravo da je kupio bombu samo da nju napadne. Takve osobe bi hitno trebale ići na liječenje i čuvanje – objasnio je.

Istaknuo je i kako mnogo ljudi ima psihičkih smetnji, ali da to ne znači da su svi psihopati. Naveo je kako društvo jednostavno ide u suprotnom smjeru i da mnogi pokušavaju relativizirati ovakve ružne i tragične događaje.

- Prije bi svi uskočili kada bi nekome trebala pomoć, a danas se ne smije miješati u tuđe poslove – rekao je.

Štefica Karačić, predsjednica Hrvatske udruge socijalnih radnika, rekla je kako je na svojoj koži doživjela fizički napad u tramvaju.

- Bacio me na pod i počeo daviti. Jedan dečko me povukao kako bi me spasio. Da nije bilo njega mene danas ovdje ne bi bilo - ispričala je.

Zabrinula ju je činjenica da se o nasilju počinje govoriti tek kada se ovakve scene dogode, dakle napadi i ubojstva.

- Nasilje je općedruštveni problem. Trebamo reagirati kako bi to u korijenu prevenirali – rekla je.

Psihologinja Udruge SOS Rijeka Lorena Zec, naglasila je kako se ovaj slučaj potencijalno trebao predvidjeti.

- Trebamo pričati o nasilju nad ženama. Trebamo se pokrenuti po pitanju toga i strateški isplanirati prevenciju da se to više ne događa. Institucije i organizacije trebaju napraviti analize i istraživanja svih femicida kako bi naučili iz njih – rekla je.

- Isto tako smatram da nije dobro to što se širi navodna snimka tragičnog ubojstva u Rijeci. To nije pošteno niti prema preminuloj niti prema osobama koje su bile bliske sa žrtvom – upozorila je.

Mirjana Kučer, izvršna koordinatorica udruge Domine, rekla je kako je najveći šok upravo činjenica da se cijeli slučaj nasilja i ubojstva dogodio usred dana.

- Dakle cijela situacija se dogodila na javnom mjestu. Nekih nije bilo briga, dok su drugi pokušali pomoći. Ali svakako je na kraju jedna osoba izgubila život. Ali, što bi bilo da se nije dogodio smrtni ishod? Vjerojatno još jedan u nizu prekršaja - rekla je.

Osvrnula se i na to da je u društvu prihvaćen obrazac gdje su žene nemoćne, a muškarci ti koji imaju pravo odlučivanja o njihovom životu. Rekla je kako nije bitan socijalni status već da se cijelo društvo treba mijenjati.

- Moramo početi s uvođenjem programa nenasilne komunikacije. Također, treba provoditi zakone, a ne ih samo donositi. Žene su u ovom društvu ugroženije upravo zato jer su žene – poručila je.