'Pucao je bez milosti, ali oteo sam mu oružje. Ranio je moju majku, zapalio mi je i kuću...'

Tukao sam se s njim. Mlatio me kundakom i ciglom, no oteo sam mu pušku.

Rekao nam je to teško ozlijeđeni Tomislav Goronja, stanovnik sisačkog naselja Kanak, u kojem je svoj krvavi pohod u subotu počeo rastrojeni N. F. (58). Pukim čudom ostao je živ, a pomahnitali napadač zapalio mu je kuću prije nego što je pobjegao. Tomislav je ostao sa slomljenom rukom te ga je Hitna pomoć, s drugim ranjenim susjedima, prevezla do Opće bolnice Sisak. Tijekom nedjelje su ga operirali te nam je rekao kako ga sve i dalje jako boli.

Naime, pomahnitali 58-godišnjak iz još nepoznatog razloga u subotu poslije 19 sati počeo je pucati po ulici Capraške poljane. Doslovno je išao od kuće do kuće i pucao. Već je zvuk ispaljivanja prva dva metka uznemirio stanare, koji su odmah zvali policiju i Hitnu. Hici iz njegove "papovke" doslovno su frcali posvuda, a ubrzo je muškarac ubio 45-godišnju susjedu i teško ranio još njih troje. Tri stanara, među kojima je bilo i dvoje djece, lakše su ozlijeđeni tijekom bijega od metaka. Među ranjenima je i Tomislavova majka.

- Rekli su mi samo da je pogođena sačmom, ne mogu još do nje - rekao je jedva Tomislav.

Upravo ju je on spasio od smrti i pomahnitalog susjeda. Nesretna žena bila je radila u vrtu. Pala je kao pokošena. Sin ju je uzeo pod ruku te ju je, kroz visoku travu i grmlje, izbavio sve do druge ulice i susjeda koji su se od metaka skrivali u kući.

- Došao je do nas i zamolio nas da mu majku odvezemo na Hitnu. Tomo je ostao s nama neko vrijeme i rekao je da ide nazad. Molili smo ga da ne ide, da čuva glavu, a ne kuću, no otišao je. Čuli smo da ga je tukao ciglama prije nego što mu je spalio dom - ispričala nam je prestravljena stanarka susjedne ulice.

No horor je za nju tad tek bio počeo, jer je ubojica ubrzo došao u njihovo dvorište.

Blokirala mu ulaz

- Sin Marjan odvezao je susjedu. Bila sam na vratima, željela sam uzeti neki pajser kako bih branila djecu, koja su pobjegla u kuću. Stavila sam ruku na bravu u isto vrijeme kad i on. Rekao mi je 'Pusti me...'. Brže-bolje zatvorila sam vrata te podmetnula koljeno i nogu da ne uđe. Polako je hodao oko kuće pa pobjegao u polje. Sa sobom je imao nekakvu torbu, pušku nije imao - ispričala je prestravljena mještanka.

Dodala je kako su mu ruke bile krvave. Njezin suprug prisjetio se kako su svi imali problema s 58-godišnjakom.

- Prije pet-šest godina već je bio prijetio da će sve pobiti. Bilo bi mi jasno da ga je netko napao pa se branio, ali on za napad nije imao nijedan razlog. Ne znam odakle mu oružje, priča se kako mu je ostalo od rata - kaže suprug.

Pohvalio je sina Marjana, koji je ispao priseban i pomogao ranjenoj ženi.

- Odmah su je primili u bolnicu. Imala je barem pet rana i vidio sam kako joj je noga razderana. Nisam mogao vjerovati koliko je, tako ranjena, ostala prisebna - kaže nam Marjan.

Potvrdio je da 58-godišnjak nije ni s kim razgovarao.

- Svi su ga se bojali, uvijek je bio mrzovoljan i nikad nikoga nije pozdravljao. Znamo da je imao puno ovaca, no vjerojatno ih je prodao - kaže Marjan i dodaje kako ga je zvuk pucnjeva uznemirio.

- Čim sam ih čuo, zvao sam prijatelja koji živi nekoliko kuća, da nije on. Nisam znao slavi li nešto. Probudio sam ga, a kad je on shvatio da se puca, pobjegao je k meni. Prve dvije patrole stigle su dok su još frcali meci - opisao je Marjan.

Slično je rekao i Zoran, čija obitelj živi u istoj ulici kao ubojica. Nasreću, nisu bili kod kuće, a u naselje su se vratili baš dok su frcali meci.

- Krenuo sam prema kući i stao na ulici. Vidio je moj auto, no nastavio je dalje paliti kuće. Uletio sam pješice te me odmah zaustavila policija. Rekli su mi, ako nema nikog od stanara, da bježim da i mene ne upuca. Ušao sam u auto kad su počele eksplozije, kao u nekim filmovima. Iz auta, koji do tada nije gorio, sukljala je vatra - rekao je Zoran u jednom dahu.

Dodao je kako je 58-godišnjak napravio takav kaos da mu je zvučalo nemoguće da je jedan čovjek sam to napravio. Spominjalo se kako je imao Molotovljeve koktele, jer su požari doslovno izbijali jedan za drugim. Na kraju su dvije kuće i auto potpuno, a treća kuća i drugi auto djelomično izgorjeli.

- On je imao neki plan. Nije mogao samo tako to sve napraviti, stariji je čovjek. Pa otkud mu hrabrost? On je u pola sata zapalio tri kuće, ranio ljude i ubio tu ženu - zgrožen je Zoran.

Liječio se na psihijatriji?

Čim je rastrojeni muškarac pobjegao u polje, za njim je krenula velika potjera. Patrolama su se ubrzo priključiti svi raspoloživi interventni policajci. Blokirali su grad i okolicu te na kraju uhitili ubojicu nekoliko kilometara dalje, u Ulici kneza Domagoja. Navodno mu ondje živi član obitelji te se pokušao skriti u podrumu zgrade na broju 11.

- Bježite, ljudi, bomba - vikali su policajci prije nego što su ga svladali. Njih 20 stjeralo ga je uz rub zgrade i ulaz u podrum na broju 11.

- Nešto je imao kod sebe i ostavio tu uz rub kad su ga ulovili. Doslovno su ga odvukli preko ceste. Odmah za tim policajcima stigli su i drugi te ovdje navukli pancirke. Jedan je hodao s puškom - rekla nam je svjedokinja uhićenja.

Dodala je kako je cijela ulica bila u mraku, rolete su na prozorima bile spuštene i ljudi su se skrivali u svojim stanovima.

Na konferenciji za medije voditelj Službe kriminalističke policije Igor Pasanec rekao je kako se nije opirao.

- Taj muškarac je prije 20-ak godina prekršajno procesuiran zbog nelegalnog posjedovanja oružja. Kasnije ništa nije upućivalo da bi mogao napraviti ovakvo kazneno djelo - rekao je Pasanec.

Ispričao je kako uhićeni nije bio zaposlen niti je bio umirovljenik te da mu je ponašanje bilo neobično. Nije bio pijan, a kako neslužbeno doznajemo, Državno odvjetništvo naredilo je da ga testiraju i na droge i lijekove. U nedjelju je, nakon dovršetka svih očevida, trebao završiti kod pritvorskog nadzornika.

Zatvorit će ga

Na ispitivanje u Županijsko državno odvjetništvo trebali bi ga prepratiti tijekom ponedjeljka. Vjerojatno je kako će tužiteljstvo za njega tražiti istražni zatvor. No ostaje pitanje kamo će ga točno poslati. Naime, oni koji ga poznaju rekli su nam kako muškarac nije bio psihički stabilan. Navodno je dva puta već bio na liječenju u Neuropsihijatrijskoj bolnici u Popovači.

Njemu bliski ljudi zgroženi su bili njegovim činom, za koji nemaju pojašnjenja. Na pitanja o mogućem motivu zločina rekli su nam kako je "bio bolestan". O detaljima nisu željeli govoriti.

Nažalost, tijekom gašenja požara jedne od kuća ozlijeđen je i jedan vatrogasac Javne vatrogasne postrojbe u Sisku. Prema njihovu izvještaju, na koljeno mu je pao dio zabatnog zida objekta te mu je pomogla Hitna pomoć. Kolegama iz JVP-a pomogli su i dobrovoljci DVD-a Mladost Sisak. S intervencijom su završili u isto vrijeme kad je policija uhitila ubojicu.